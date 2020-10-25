Результаты местных выборов во Львове

Жители Львова в воскресенье, 25 октября, выбирали местную власть. Но на этом избирательный процесс не окончен. Вероятно, в ноябре львовяне вновь отправятся на участки, чтобы выбрать мэра. По данным экзит-полов, никто из кандидатов не набрал 50% голосов.

Предварительно первое место занимает действующий городской голова Андрей Садовой. Следом за ним идет экс-глава Львовской ОГА, нардеп от "Европейской солидарности" Олег Синютка.

При этом его партия, согласно экзит-полам, лидирует на выборах в городской совет. Кроме ЕС, депутатские мандаты получает еще четыре партии.

Результаты экзитполов во Львове

Согласно экзитполу студии Савика Шустера и Украина24, первый результат на выборах мэра Львова получает Андрей Садовой с 41,12% голосов. Во втором туре ему составит конкуренцию Олег Синютка, который набрал 27,38%. На третьем месте оказался председатель секретариата партии "ВО "Свобода", бывший вице-спикер парламента Руслан Кошулинский с показателем 9,98%.

Четвертый результат получает кандидат от "Голоса", нардеп Ярослав Рущишин с 5,62%. Замыкает "пятерку" кандидатов экс-нардеп, самовыдвиженец Игорь Васюник с 3,97%.

На выборах в городской совет Львова, исходя из данных этого экзитпола, побеждает "Евросолидарность" с результатом 30,74%. Следом за ней идет "Самопомич" с 24,12% голосов. На третьем месте – "Голос" с 9,78%. Четвертый результат получила "ВО "Свобода" – 7,52%. Пятое место занимает партия "Варта" с поддержкой 5,06%.

При этом на грани попадания в горсовет оказались "Слуга народа" (4,74%) и Украинская галицкая партия (4,65%)

Погрешность этого экзитпола не превышает 1,9%.

Предвыборные рейтинги кандидатов

Последний за несколько месяцев опрос по Львову с большой выборкой респондентов проводила компания SOCIS с 6 по 11 октября. Исследование показывало, что первое место и 39% голосов (среди тех, кто пойдет на выборы и определился) – у Андрея Садового.

Его ближайший соперник Олег Синютка набирал 30,8%. На третий результат, по данным SOCIS, претендовал Руслан Кошулинский от "Свободы"– с 11,9%. Четвертым оказался лидер общественного объединения и партии "Варта", действующий депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич с 5,5%. Пятым – кандидат от "Голоса" Ярослав Рущишин с 3,1% голосов.

Предвыборные рейтинги партий

Из уже упомянутого исследования SOCIS следовало, что по состоянию на начало октября во Львовский горсовет могло попасть пять партий. Первое место опрошенные (среди тех, кто пойдет на выборы и определился) отдали "Евросолидарности" – 31,7%. Второй результат и 25,9% голосов был у "Самопомочи".

Также, согласно опросу компании, мандаты могли получить "ВО "Свобода" с 7,2%; "Голос" с 6,8% и "Варта" с 5,5%. При этом правящая партия "Слуга народа" в этом исследовании была только на седьмом месте, набрав 3,8% голосов респондентов.

Статистическая погрешность опроса составляла около 2,3%.

Что нового по сравнению с предыдущими выборами

В этом году местные советы во всех больших городах украинцы выбирают по новым правилам. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками, когда избиратель отдает голос не только партию, но и за одного из ее кандидатов. Чем больше голосов набирает тот или иной кандидат, тем выше его шансы получить мандат.

Еще одно новшество – выборы районного совета. В этом году парламент укрупнил территорию районов, сделав вместо 490 – 136. Причем все областные центры включили в их состав. Именно поэтому на участках, кроме перечня кандидатов в мэры, а также партий в городской и областной совет, львовяне получили еще четвертый бюллетень – для райсовета.

Во время последних местных выборов в 2015 году действующему мэру Львова Андрею Садовому не хватило меньше процента, чтобы победить сразу в первом туре. Он набрал 49,16% голосов. Его главный конкурент на тех выборах Руслан Кошулинский получил 12,25%. Оба продолжили борьбу во втором туре, где голоса распределились в пользу Садового: 61,1% против 36,8%.

В городской совет на тех выборах попали семь партий. Первый результат с большим отрывом был у партии "Самопомич", которая получила 37,5% и 24 мандаты. На втором месте оказалась "Солидарность" Петра Порошенко (тогда "Блок Петра Порошенко – Солидарность") с 15,63%, получив 10 мандатов. Третье место заняла "Свобода", взяв 12,5% и 8 мест в горсовете.

Кроме них, свои фракции завели: "Громадянская позиция" – 7 мандатов; "Громадянский рух "Народный контроль" – 6; УКРОП – 5; "Украинская галицкая партия" – 4.