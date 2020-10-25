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Результати місцевих виборів у Дніпрі

Новость на русском → Дніпро, Неділя 25 жовтня 2020 20:35
Результати місцевих виборів у Дніпрі результати виборів у Дніпрі (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

25 жовтня в Дніпрі відбулися вибори депутатів міської ради та мера міста. Згідно з даними екзит-полу, проведеного телеканалом "Україна 24" разом зі "Студією Савіка Шустера", переможець мерських виборів визначиться у другому турі. Найбільше голосів отримав діючий мер Борис Філатов з результатом 44,5%. Друге місце зайняв Загід Краснов, який набрав 14,4%, третє - Олександр Вілкул (11,3%).

У Днепросовет проходять шість партій: "Пропозиція", "Опозиційна платформа" За життя "," Громадська сила "," Слуга народу "," Європейська солідарність "і" Блок Вілкула "Українська перспектива".

Результати екзитполів

Экзитпол телеканала "Украина 24" совместно с "Студией Савика Шустера", результаты мэрских выборов:

Борис Філатов - 44,5%

Загід Краснов - 14,4%

Олександр Вілкул - 11,3%

Сергій Риженко - 10,6%

Сергій Нікітін - 8,8%

Артем Романюков - 3,1%

Тетяна Ричкова - 2,4%

Мгер Куюмчян - 1,1%

Олег Майденко - 0,7%

Тетяна Лампіка - 0,6%

Результати місцевих виборів у Дніпрі

Результаты выборов в городской совет Днепра:

"Пропозиція" - 28,3%

ОПЗЖ - 17,2%

"Слуга народу" - 15,2%

"Громадська сила" - 10,4%

"Европейська солідарність" - 7,5%

"Блок Вілкула "Украинська перспектива" - 5,2%.

Передвиборні рейтинги кандидатів

Передвиборні соцопитування, як правило, давали велику перевагу діючому меру Дніпра Борису Філатову. Згідно з даними дослідження, проведеного центром SOCIS з 26 вересня по 2 жовтня, він отримував перемогу вже в першому турі з результатом 54,1%. Друге місце SOCIS давав Олександру Вілкулу, лідеру "Блоку Вілкула "Українська перспектива" - 13,1%.

На третьому місці - глава партії "Громадська сила" Загід Краснов з 12% підтримки. Далі розташувалися кандидат від "Опозиційної платформи "За життя" Сергій Нікітін з рейтингом 8,3% і Сергій Риженко від "Слуги народу" - 7,6%. Решта кандидатів отримали набагато меншу підтримку. Статистична похибка опитування склала 3,5%.

Передвиборні рейтинги партій

У міській раді Дніпра - 64 депутатських крісла. Згідно з опитуванням SOCIS, шанси подолати 5% прохідний бар'єр були у п'яти-шести партій.

Лідером гонки була партія Бориса Філатова "Пропозиція", за яку збиралися проголосувати 43,3% виборців Дніпра. З урахуванням бонусів, які партії-переможці отримують за рахунок політсил, які не пройшли прохідний бар'єр, у "Пропозиції" були певні шанси отримати монобільшість в міськраді.

На другому місці в опитуванні SOCIS - "Опозиційна платформа "За життя" з результатом 13,7%. На третьому - "Слуга народу" - 12,9%. Далі - "Громадська сила" - 12,9% і "Блок Вілкула" - 8,9%. З урахуванням похибки можливість пройти до міськради залишалася і в "Європейської солідарності" з 4% підтримки.

Що змінилося в порівнянні з минулими виборами

Як і по всій країні, в цьому році жителі Дніпра отримали можливість проголосувати не тільки за певну партію, а й за конкретних кандидатів від неї в територіальних округах. У разі значної підтримки городян окремі кандидати отримали шанс на депутатський мандат, навіть якщо партія спочатку поставила їх на низьке місце в списку.

У 2015 році за крісло мера Дніпра велася запекла боротьба. Борис Філатов, який тоді представляв партію "УКРОП" поступився в першому турі виборів висуванцю від "Оппозіонного блоку" Олександру Вілкулу. Але в другому турі зміг випередити його на кілька відсотків - 52,3% проти 44,9%.

Але на виборах до міськради Дніпра переміг "Опозиційний блок", який отримав 25 депутатських місць. 21 крісло в Днепровскій раді відійшло "УКРОПу", сім - "Громадській силі", шість - Блоку Петра Порошенка "Солідарність" і п'ять - "Самопомочі".

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