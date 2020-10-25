Результаты местных выборов в Днепре

25 октября в Днепре состоялись выборы депутатов городского совета и мэра города. Согласно данным экзит-пола, проведенного телеканалом "Украина 24" вместе со "Студией Савика Шустера", победитель мэрских выборов определится во втором туре. Больше всех голосов получил действующий мэр Борис Филатов с результатом 44,5%. Второе место занял Загид Краснов, набравший 14,4%, третье - Александр Вилкул (11,3%).

В Днепросовет проходят шесть партий: "Пропозиция", "Оппозиционная платформа "За життя", "Громадська сила", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Блок Вилкула "Украинская перспектива".

Результаты экзитполов

Экзитпол телеканала "Украина 24" совместно с "Студией Савика Шустера", результаты мэрских выборов:

Борис Филатов - 44,5%

Загид Краснов - 14,4%

Александр Вилкул - 11,3%

Сергей Рыженко - 10,6%

Сергей Никитин - 8,8%

Артем Романюков - 3,1%

Татьяна Рычкова - 2,4%

Мгер Куюмчян - 1,1%

Олег Майденко - 0,7%

Татьяна Лампика - 0,6%

Результаты выборов в городской совет Днепра:

"Пропозиция" - 28,3%

ОПЗЖ - 17,2%

"Слуга народа" - 15,2%

"Громадська сила" - 10,4%

"Европейская солидарность" - 7,5%

"Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 5,2%.

Предвыборные рейтинги кандидатов

Предвыборные соцопросы, как правило, давали большой перевес действующему мэру Днепра Борису Филатову. Согласно данным исследования, проведенного центром SOCIS с 26 сентября по 2 октября, он получал победу уже в первом туре с результатом 54,1%. Второе место SOCIS давал Александру Вилкулу, лидеру "Блока Вилкула "Украинская перспектива" – 13,1%.

На третьем месте – глава партии "Громадська сила" Загид Краснов с 12% поддержки. Далее расположились кандидат от "Оппозиционной платформы "За життя" Сергей Никитин с рейтингом 8,3% и Сергей Рыженко от "Слуги народа" – 7,6%. Остальные кандидаты получили гораздо меньшую поддержку. Статистическая погрешность опроса составила 3,5%.

Предвыборные рейтинги партий

В городском совете Днепра – 64 депутатских кресла. Согласно опросу SOCIS, шансы преодолеть 5%-ный проходной барьер были у пяти-шести партий.

Лидером гонки была партия Бориса Филатова "Пропозиция", за которую собирались проголосовать 43,3% избирателей Днепра. С учетом бонусов, которые партии-победители получают за счет политсил, не прошедших проходной барьер, у "Пропозиции" были определенные шансы получить монобольшинство в горсовете.

На втором месте в опросе SOCIS - "Оппозиционная платформа "За життя" с результатом 13,7%. На третьем – "Слуга народа" – 12,9%. Далее – "Громадская сила" - 12,9% и "Блок Вилкула" – 8,9%. С учетом погрешности возможность пройти в горсовет оставалась и у "Европейской солидарности" с 4% поддержки.

Что изменилось по сравнению с прошлыми выборами

Как и по всей стране, в этом году жители Днепра получили возможность проголосовать не только за определенную партию, но и за конкретных кандидатов от нее в территориальных округах. В случае значительной поддержки горожан отдельные кандидаты получили шанс на депутатский мандат, даже если партия изначально поставила их на низкое место в списке.

В 2015 году за кресло мэра Днепра велась упорная борьба. Борис Филатов, который тогда представлял партию "УКРОП" уступил в первом туре выборов выдвиженцу от "Оппозионного блока" Александру Вилкулу. Но во втором туре смог опередить его на несколько процентов – 52,3% против 44,9%.

Но на выборах в горсовет Днепра победил "Оппозиционный блок", получивший 25 депутатских мест. 21 кресло в Днепросовете отошло "УКРОПу", семь – "Громадской силе", шесть – Блоку Петра Порошенко "Солидарность" и пять – "Самопомощи".