Результаты местных выборов 2020 в Украине

По результатам местных выборов 2020 определятся новые составы областных, городских, районных и сельских советов. Итоги голосования ЦИК объявит 3-6 ноября, а первые данные экзит-полов появятся сразу после закрытия избирательных участков 25 октября. Подробно о том, как прошли выборы местных советов - в материале РБК-Украина.

Результаты экзит-полов местных выборов

Согласно результатам экзит-полов студии Савика Шустера, проходной барьер в 5% преодолевают:

Киев

УДАР – 19,74%

"Европейская солидарность" – 17,76%

"Слуга народа" – 10,28%

“Батькивщина” – 8,61%

ОПЗЖ – 7,77%

Харьков

"Блок Кернеса – Успешный Харьков" - 39,52%

ОПЗЖ - 16,99%

"Слуга народа" - 12,39%

Европейская солидарность - 9,17%

Партия Шария - 6,41%

Одесса

"Доверяй делам" - 23,77%

ОПЗЖ - 22,38%

"Слуга народа" - 15,95%

"Европейская солидарность" - 12,72%

Партия Шария - 7,63%

Днепр

Пропозиция - 28,33%

ОПЗЖ - 17,15%

Слуга народа - 15,21%

Громадська сіла - 10,44%

Европейская солидарность - 7,5%

Мариуполь

Блок Вадима Бойченко - 45,96%

ОПЗЖ - 30,69%

Партия Шария - 6,56%

Слуга народа - 6,28%

Сила людей - 4,57%

Местные выборы 2020: главное

25 октября состоялось голосование за кандидатов в депутаты советов всех уровней местной власти, а также кандидатов в мэры городов и глав населенных пунктов.

В Украине местные выборы проводятся в последнее воскресенье октября пятого года полномочий действующих органов власти.

В связи с изменением в административно-территориальном устройстве, в этом году наряду с очередными выборами были назначены первые выборы депутатов в советы новообразованных районов (произошло укрупнение 490 районов до 136).

Выборы не проводились на временно неподконтрольных территориях Донецкой, Луганской областей, в Крыму. При этом внутренне перемещенные лица и другие граждане Украины получили возможность проголосовать по месту пребывания после подачи соответствующего заявления в органы Госреестра.

Из-за эпидемии COVID-19 и карантина в Украине, на избирательных участках были введены усиленные меры безопасности, с обязательным соблюдением "масочного" режима и социальной дистанции. Организовано голосование избирателей на самоизоляции и больничном.

Новые правила голосования

Избирательная кампания в этом году имела ряд особенностей, в связи со вступлением в силу законодательных изменений. Верховная рада утвердила новые положения Избирательного кодекса 16 июля 2020 года.

Мажоритарная система голосования с возможностью самовыдвижения кандидатов продолжила действовать только в территориальных общинах с количеством жителей до 10 тысяч. Количество избирательных округов сократилось за счет их укрупнения. От одного округа теперь могут быть избраны в депутаты местного совета от 2-х до 4-х человек.

В населенных пунктах от 10 тысяч жителей введена пропорциональная система голосования с открытыми списками партий, без возможности самовыдвижения кандидатов.

На местных выборах 2020 впервые введена гендерная квота - не менее 40% представителей одного пола.

После введения пропорциональной системы ЦИК утвердила бюллетени для голосования нового образца. Помимо перечня партий, баллотирующихся в местный совет, в бланке также указываются фамилии от 5 до 12 окружных кандидатов от каждой политсилы.

Для каждого территориального округа список кандидатов от партии отличается. Политсила формирует единый партийный список. Его лидер указывается в левой части бюллетеня рядом с названием политсилы. Начиная со второго номера общего списка, партия распределяет кандидатов по окружным спискам.

Если политсила преодолеет 5% барьер, больший шанс получить депутатский мандат имеют те кандидаты из окружных списков, которые наберут наибольшее количество голосов в своих округах, поднявшись таким образом в едином списке.

Прогноз результатов выборов

Согласно результатам предвыборных социологических исследований, в крупных городах накануне голосования наибольшую поддержку имели партии, чьи лидеры возглавляют городские советы.

Так, в Киеве первое место рейтинга заняла партия УДАР мэра столицы Виталия Кличко, в Харькове лидером опросов стал "Блок Кернеса "Успешный Харьков", в Днепре - "Пропозиция" Бориса Филатова. Ниже представлены данные мониторинга электоральных настроений в регионах Украины от Социологической группы "Рейтинг".

В агрегированном рейтинге сведены результаты опросов по всем областям страны. Самый высокий уровень поддержки получила партия "Слуга народа". Также условный проходной барьер преодолевают еще 4 партии.

"Слуга народа" - 16,7%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 13,5%

"Европейская солидарность" - 13,2%

"Батькивщина" - 8,6%

"За майбутне" - 7,4%

"Наш край" - 4,0%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%

УДАР - 2,7%

"Свобода" - 2,3%

"Партия Шария" - 1,9%

"Пропозиция" - 1,6%

"Голос" - 1,4%

"Сила и честь" - 1,2%

"Перемога Пальчевского" - 0,9%

Другие партии/ местные парти - 21,3%

Опрос проводился 16-19 октября среди 3064 респондентов, в мониторинг было включено всего 77 партий.

Рейтинг партий в Киеве

Лидером предвыборного опроса по кандидатам в Киевраду стала партия УДАР. Политсилу поддержали 23,6% опрошенных. На втором месте - "Слуга народа" с результатом 13,6%. А на третьем - "Европейская солидарность"(13,1%).

УДАР - 23,6%

"Слуга народа" - 13,6%

"Европейская солидарность" - 13,1%

"Голос" - 8,2%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 7,4%

"Батькивщина" - 7,3%

"Перемога Пальчевского" - 3,9%

“Партия Шария” - 3,7%

"Сила и честь" - 3,4%

"Еднисть" - 2,3%

"За майбутне" - 1,7%

"Свобода" - 1,7%

"Громадянська позиция" - 1,5%

"ЭКОпартия"- 1,3%

"Национальный корпус" - 1,2%

Опрос за 4-9 сентября среди 1200 респондентов из Киева.

Рейтинг партий в Одессе

Первое место среди кандидатов в городской совет Одессы накануне выборов заняла партия "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова. Остальные политсилы разместились в рейтинге со значительным отставанием.

"Доверяй делам" - 36,2%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 19,4%

"Слуга народа" - 12,3%

"Европейская солидарность" - 7,2%

"Украинская морская партия Сергея Кивалова" - 6,3%

"Партия Шария" - 5,9%

"Батькивщина" - 2,9%

"Блок Эдуарда Гурвица" - 2,5%

"За майбутне" - 2,2%

"Перемога Пальчевского" - 1,4%

"Голос" - 1,2%

"Сила и честь" - 1,2%

Социологическое исследование проводилось 9-14 октября среди 1200 жителей Одессы.

Рейтинг партий во Львове

Большинство горожан выразили готовность поддержать "Европейскую солидарность" на местных выборах. На втором и третьем месте рейтинга кандидатов в горсовет Львова расположились "Самопомич" и "Голос". Выше 5% голосов также получили "Слуга народа", "Свобода" и "Батькивщина".

"Европейская солидарность" - 28,2%

"Самопомич" - 18,6%

"Голос" - 9,8%

"Слуга народа" - 7,6%

"Свобода" - 5,7%

"Батькивщина" - 5,6%

"Варта" - 4,6%

"Гражданская позиция" - 4,2%

"Сила и честь" - 3,4%

"Украинская галицкая партия" - 3,3%

"Радикальная партия" - 2,3%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 1,9%

"Партия Шария" - 0,8%

Социологическое исследование было проведено с 3 по 12 июля, среди 1200 респондентов.

Рейтинг партий в Днепре

Лидером предвыборного рейтинга в Днепре стала партия "Пропозиция" городского головы Бориса Филатова. Высокие шансы пройти в городской совет имеют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - "За життя", "Громадська сила", "Блок Викула "Украинская перспектива".

"Пропозиция" - 27,9%

"Слуга народа" - 14,7%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 14,3%

"Громадська сила" - 9,6%

"Блок Викула "Украинская перспектива" - 7,9%

"Европейская солидарность" - 5,1%

"Партия Шария" - 4,2%

"Батькивщина" - 3,1%

"Сила и честь" - 1,7%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 1,5%

"Голос" - 0,6%

"Громадянська позиция" - 0,6%

"Наш край" - 0,6%

Социологическое исследование проводилось среди 1000 жителей Днепра в период 8-17 августа.

Рейтинг партий в Харькове

Лидером электоральных симпатий перед выборами в облсовет стала партия действующего городского головы Харькова "Блок Кернеса "Успешный Харьков". Высокие шансы преодолеть проходной барьер также у "Блока Светличной "Разом", "Оппозиционной платформы - "За життя" и "Слуги народа".

"Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 45,7%

"Блок Светличной "Разом" - 19,6%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 13,7%

"Слуга народа" - 7,4%

"Европейская солидарность" - 4,2%

"Партия Шария" - 3,7%

"Батькивщина" - 1,8%

"Перемога Пальчевского" - 1,4%

"Наш край" - 1,4%

"За майбутне" - 0,7%

"Акцент" - 0,3%

Опрос проводился 2-9 октября среди 2000 респондентов.

Как прошли местные выборы 2015

Прошлые выборы местных советов в Украине состоялись в 2015 году, также 25 октября.

Общая явка избирателей в день голосования составила 46,61%. Самыми активными были жители Тернопольской, Львовской и Волынской областей, где на выборы пришло более 50% граждан.

Голосование не проводилось на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, а также в Крыму.

Выборы были сорваны в двух городах Донецкой области. В Мариуполе и Красноармейске бюллетени были признаны недействительными, поэтому в данных населенных пунктах переголосование состоялось 29 ноября.

К участию в местных выборах 2015 ЦИК допустила 132 партии. По сведенным результатам, самый высокий уровень поддержки в стране получил БПП "Солидарность" (19,52% голосов). Наибольшее количество голосов за партию Петра Порошенко отдали жители Винницкой области.

Второе место в целом по Украине заняла "Батькивщина" с результатом 12,23%, на третьем оказался "Оппозиционный блок" (10,54%). Лидером на Волыни стала партия УКРОП, также политсила заняла четвертое место по уровню поддержки на общенациональном уровне (7,43%). "Свобода" победила на Тернопольщине и оказалась на 5-м месте сводного рейтинга с 6,88% голосов.

В топ-10 партий по итогам выборов в областях вошли "Радикальная партия Олега Ляшко", "Самопомич", "Видродження", "Наш край", "Аграрная партия Украины".