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Результаты местных выборов в Харькове

Новина українською → Харьков, Воскресенье 25 октября 2020 20:10
Результаты местных выборов в Харькове результаты выборов в Харькове (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

25 октября жители Харькова выбирали нового мэра и новый состав городского совета. Согласно экзит-полу, проведенному каналом "Украина 24" вместе с "Студией Савика Шустера", победу в первом туре одержал действующий мэр Геннадий Кернес с результатом 57,9%. В горсовет смогли пройти 6 партий: "Блок Кернеса - Успешный Харьков", "Оппозиционная платформа "За життя", "Слуга народа", "Европейская солидарность", Партия Шария и "Блок Светличной "Разом".

Результаты экзитполов

Экзитпол телеканала "Украина 24" совместно с "Студией Савика Шустера", мэрские выборы:

Геннадий Кернес - 57,9%

Александр Фельдман - 12,1%

Алексей Кучер - 12,0%

Олег Абрамичев - 6,2%

Игорь Черняк - 4,5%

Результаты местных выборов в Харькове

Выборы в харьковский горсовет:

"Блок Кернеса - Успешный Харьков" - 39,5%

ОПЗЖ - 17,0%

"Слуга народа" - 12,4%

"Европейская солидарность" - 9,2%

Партия Шария - 6,4%

"Блок Светличной "Разом" - 5,4%

"Голос" - 2,1%

"Наш край" - 1,7%

Батькивщина - 1,5%

Демократическая сокира - 1,1%

Предвыборные рейтинги кандидатов

Несмотря на длительное отсутствие в городе из-за проблем со здоровьем, лидером мэрской гонки оставался действующий мэр Харькова Геннадий Кернес. Опрос, проведенный Украинской социологической группой по заказу агентства "Украинские новости" с 2 по 10 октября, дал ему 46,4% поддержки. На втором месте – нардеп от "Оппозиционной платформы - "За життя" Александр Фельдман, которого готовы были поддержать 18,7% харьковчан.

Третье место занял глава Харьковской облгосадминистрации и кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер – 4,2%, за ним следовали кандидат от партии "Блок Светличной "Разом!" Игорь Черняк – 3,3% и Олег Абрамичев от "Европейской солидарности" – 208%. Погрешность опроса составила 3%.

Предвыборные рейтинги партий

Партия мэра "Блок Кернеса – Успешный Харьков" является лидером и на выборах в горсовет. Опрос Украинской социологической группы давал ей 33,6% поддержки. Кроме того, проходной барьер преодолевали: ОПЗЖ (20,2%), "Слуга народа" (5,7%) и "Блок Светличной "Разом!" (5,6%).

Немного другую картину дал опрос, проведенный с 2 по 9 октября группой "Рейтинг". Респондентам предлагали определиться с партией, которую они готовы поддержать на выборах в областной совет. По городу Харькову опрос "Рейтинга" дал следующие результаты: "Блок Кернеса" – 38,5%, "Блок Светличной "Разом!" – 16,5%, ОПЗЖ – 11,6%, "Слуга народа" – 6,3%.

Что изменилось по сравнению с прошлыми выборами

Новая избирательная система на нынешних выборах дала харьковчанам возможность поддерживать не только конкретную партию, но и кандидатов от нее в своем территориальном округе. Но определение персонального списка депутатов будущего харьковского горсовета из-за сложностей подсчета может занять еще несколько дней.

После выборов 2015 года в харьковском горсовете было сформировано монобольшинство партии "Видродження", которая в регионе представляла команду Кернеса – 57 депутатских мест из 84. "Самопомощь" получила 13 кресел, БПП "Солидарность" и "Наш край" – по семь.

На мэрских выборах Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре, набрав 65,8% голосов, вторым был кандидат от "Самопомощи" Тарас Ситенко.

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