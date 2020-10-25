Результати виборів мерів у містах України

У рамках місцевих виборів 2020 в Україні 25 жовтня відбулося голосування за кандидатів у мери. До 6 листопада стануть відомі офіційні результати виборів. Однак ЦВК може призначити другий тур в містах від 75 тисяч жителів, якщо жоден з претендентів на посаду міського голови не отримає більше 50% голосів у першому турі.

Актуальні дані про результати голосування за кандидатів у мери Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших міст - на РБК-Україна.

Результати екзит-полів виборів мерів по містах України

За результатами екзит-полів студії Савіка Шустера, підсумки голосування за мерів по містах України виглядають наступним чином:

Київ

Віталій Кличко - 45,93%

Олександр Попов - 9,62%

Ірина Верещук - 8,53%

Олексій Кучеренко - 7,82%

Сергій Притула - 7,27%

Харків

Геннадій Кернес - 57,9%

Олександр Фельдман - 12,12%

Олексій Кучер - 11,98%

Олег Абрамічев - 6,23%

Ігор Черняк - 4,51%

Одеса

Геннадій Труханов - 34,4%

Микола Скорик - 17,93%

Олег Філімонов - 13,75%

Петро Обухов - 12,52%

Сергій Ківалов - 5,44%

Дніпро

Борис Філатов - 44,47%

Загід Краснов - 14,44%

Олександр Вілкул - 11,27%

Сергій Риженко - 10,6%

Сергій Нікітін - 8,81%

Маріуполь

Бойченко - 69,05%,

Клименко - 23,71%,

Муглі - 4,05%,

Башкірова - 2%,

Клюєв - 1,19%.

Черкаси

Анатолій Бондаренко - 32,66%

Віктор Євпак - 19,84%

Віталій Ільченко - 17,8%

Владислав Пустовар - 5,95%

Сергій Кудактін - 5,86%

Львів

Андрій Садовий - 41,12%

Олег Синютка - 27,38%

Руслан Кошулинський - 9,98%

Ярослав Рущишин - 5,62%

Ігор Васюник - 3,97%

Кривий Ріг

Юрій Вілкул - 42,8%

Дмитро Шевчик - 31,01%

Костянтин Павлов - 7,91%

Юрій Мілобог - 6,05%

Павло Сухоцький - 3,69%

Місцеві вибори 2020: голосування за мерів

Виборча кампанія до місцевих рад пройшла за новими правилами. Зокрема, зміни в законодавстві торкнулися організації процесу виборів глав населених пунктів.

На виборах 2020 передбачено проведення другого туру голосування за кандидатів в мери міст із населенням від 75 тисяч осіб.

Якщо жоден із кандидатів в мери 25 жовтня не набере абсолютної більшості голосів, через три тижні відбудеться другий тур. У нього вийдуть два претенденти з найбільшим рівнем підтримки виборців за результатами голосування на першому етапі. Раніше повторне голосування призначалося в населених пунктах від 90 тисяч жителів.

У містах до 75 тисяч жителів вибори мера пройдуть у один тур за мажоритарною системою відносної більшості.

На посаду мера в містах України зареєструвалося 2936 кандидатів.

Результати голосування виборча комісія оголосить після обробки протоколів в термін до 6 листопада. У разі необхідності проведення другого туру, він відбудеться 15 листопада.

Хто може перемогти: рейтинги

За даними передвиборних рейтингів, в більшості міст високу підтримку виборців мають діючі мери, які прийняли рішення повторно балотуватися на посаду. Така ситуація спостерігається в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові.

Київ

Виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів на посаду мера Києва:

Віталій Кличко - УДАР.

Ірина Верещук - "Слуга народу".

Сергій Притула - "Голос".

Олексій Кучеренко - "Батьківщина".

Андрій Іллєнко - ВО "Свобода".

Микола Томенко - "Рідна країна".

Борислав Береза ​​- "ЕкоПартія".

Єгор Фірсов - "Екологічна альтернатива".

Сергій Шахов - "Наш край".

Олександр Попов - "Опозиційна платформа - "За життя".

Олександр Омельченко - "Єдність".

Андрій Пальчевський - "Перемога Пальчевського".

Сергій Гусовський - "За майбутнє".

Михайло Поживанов - "Радикальна партія Олега Ляшка".

Ігор Смешко - "Сила і честь".

Максим Гольдарб - самовисування.

Діана Гранцева - самовисування.

Юрій Левченко - "Народовладдя".

Віктор Петрук - "Громадянський рух "Хвиля".

Олена Філонова - "Разом сила".

Віталій Кличко займає посаду столичного мера з 2014 року і має високі шанси перемогти на виборах 2020. Його підтримує 43,6% киян, але цього може бути недостатньо для перемоги в першому турі.

Друге місце передвиборчого рейтингу у кандидата від партії "Голос" шоумена і телеведучого Сергія Притули (9,8%). На третьому рядку - Ірина Верещук з 6,9% голосів.

Віталій Кличко - 43,6%; Сергій Притула - 9,8%; Ірина Верещук - 6,9%; Андрій Пальчевський - 6,4%; Олександр Попов - 5,8%; Олексій Кучеренко - 5,7%; Олександр Омельченко 4,2%; Дмитро Гордон - 4%; Михайло Добкін - 2,4%; Микола Томенко - 2%;

Опитування Групи "Рейтинг" за 4-9 вересня серед 1200 жителів Києва.

Дніпро

Всього для участі у виборах мера Дніпра зареєстровано 17 кандидатів:

Борис Філатов - "Пропозиція".

Олександр Вілкул - "Блок Вілкула "Українська перспектива".

Сергій Риженко - "Слуга народу".

Сергій Нікітін - "Опозиційна платформа - "За життя".

Загід Краснов - "Громадська сила".

Тетяна Ричкова - "Європейська солідарність".

Олег Василенко - ВО "Свобода".

Дмитро Семеренко - "Команда Дніпра".

Мгер Куюмчан - "Батьківщина".

Павло Атаманчук - "Справа".

Віталій Жеганський - "Голос".

Тетяна Лампіка - "Партія зелених України".

Артем Романюков - "Демократичний альянс".

Ігор Майденко - "Національний корпус".

Олена Сергєєва - самовисування.

Михайло Корольов - самовисування.

Євген Богиня - самовисування.

Лідером електоральних симпатій в Дніпрі є діючий градоначальник Борис Філатов. Друге і третє місце займають: екс-голова Дніпропетровської ОДА Олександр Вілкул та підприємець Загід Краснов.

Борис Філатов - 48,5% Олександр Вілкул - 14,9% Загід Краснов - 13,4% Сергій Риженко - 7% Геннадій Гуфман - 7,6% Гліб Пригунов - 1,5% Мгер Куюмчан - 1,1% Дмитро Погребов - 0,4% Артем Романюков - 0,3%

Дослідження проведено Групою "Рейтинг" серед 1000 громадян в період 8-17 серпня.

Львів

У боротьбі за посаду міського голови у Львові беруть участь 17 осіб:

Андрій Садовий - "Самопоміч".

Тарас Кльофа - "Слуга народу".

Ігор Зінкевич - "Варта".

Ярослав Рущишин - "Голос".

Руслан Кошулинський - ВО "Свобода".

Олег Синютка - "Європейська солідарність".

Оксана Юринець - УДАР.

Ігор Васюник - самовисування.

Юрій Бунь - "Громада і закон".

Наталя Ван Доеверен - "Духовна Україна".

Назарій Брезицький - самовисування.

Юлія Гвоздович - "Українська галицька партія".

Ігор Телішевський - "За майбутнє".

Роман Матис - самовисування.

Ігор Кузьмак - "Радикальна партія Олега Ляшка".

Іван Василишин - "Конгрес українських націоналістів".

Остап Стахів - "Ідея нації".

Андрій Садовий отримав найбільший рівень підтримки у Львові напередодні місцевих виборів - 38,1%. Садовий працює на посаді міського голови з 2006 року. Його основні конкуренти: кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський і нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка.

Андрій Садовий - 38,1% Руслан Кошулинський - 17,9% Олег Синютка - 13,8% Ігор Зінкевич - 10,7% Володимир Гірняк - 5,4% Ярослав Рущишин - 3,4% Ігор Васюник - 3,4%

Опитування електоральних настроїв мешканців Львова проводилося Групою "Рейтинг" 3-12 липня серед 1200 респондентів.

Одеса

Виборча комісія зареєструвала 23 кандидатів для участі у виборах мера Одеси:

Геннадій Труханов - "Довіряй справам".

Олег Філімонов - "Слуга народу".

Наталя Делієва - "Голос".

Петро Обухов - "Європейська солідарність".

Едуард Гурвіц - "Блок Едуарда Гурвіца".

Микола Скорик - "Опозиційна платформа - "За життя".

Євген Червоненко - "Наш край".

Вікторія Стоянова - самовисування.

Ігор Щербина - самовисування.

Альберт Байжанов - "За права людини".

Сергій Варламов - "Національний корпус".

Сергій Ківалов - "Українська морська партія Сергія Ківалова".

Моріс Ібрагім - самовисування.

Михайло Кузаконь - самовисування.

Станіслав Домбровський - самовисування.

Сергій Калинчук - "За майбутнє".

Юрій Печерський - самовисування.

Дарт Вейдер - "Блок Дарта Вейдера".

Марія Труніна - самовисування.

Дмитро Голубов - "Блок Дмитра Голубова".

Максим Болдін - "Перемога Пальчевського".

Олег Михайлик - самовисування.

Геннадій Чижов - "Сила і честь".

Мер Одеси Геннадій Труханов з великим відривом зайняв лідируючу позицію в передвиборчому рейтингу. Його підтримало 50,1% одеситів. На другому місці з 10,6% голосів - депутат ВР IX скликання Микола Скорик, а третю сходинку посів актор Олег Філімонов (8,8%). Загальний рейтинг кандидатів в мери Одеси:

Геннадій Труханов - 50,1% Микола Скорик - 10,6% Олег Філімонов - 8,8% Сергій Ківалов - 7,9% Петро Обухов - 5,9% Едуард Гурвіц - 4,4% Євген Червоненко - 3,2% Сергій Калінічук - 1,6% Георгій Селянин - 1,6% Наталя Делієва - 1,0%

Опитування було проведено Групою "Рейтинг" 9-14 жовтня серед 1200 жителів Одеси.

Харків

У Харкові на посаду мера міста зареєстровано 15 кандидатів. Серед них Геннадій Кернес - градоначальник з 2010 року, Олексій Кучер - голова Харківської ОДА, нардеп Верховної Ради IX скликання Олександр Фельдман.

Геннадій Кернес - "Блок Кернеса "Успішний Харків".

Олександр Фельдман - "Опозиційна платформа - "За життя".

Олексій Кучер - "Слуга народу".

Микита Соловйов - "Демократична сокира".

Ігор Черняк - "Блок Юлії Світличної "Разом".

Олег Абрамічев - "Європейська солідарність".

Олександра Нарижна - "Голос".

Георгій Лаговський - УДАР.

Ірина Денисова - "За майбутнє".

Сергій Кушнарьов - "Перемога Пальчевського".

Ігор Приходько - "Батьківщина".

Валерій Безлепкин - самовисування.

Наталія Пилипенко - самовисування.

Денис Ярославський - самовисування.

Михайло Добкін - подав документи як самовисуванець, але пізніше відмовився від участі у виборах.

Як пройшли місцеві вибори в 2015 році

Минулі вибори мерів міст відбулися 5 років тому - 25 жовтня 2015 року. Другий тур був призначений на 15 листопада в 29 містах України.

На той момент законодавча норма передбачала необхідність проведення повторного голосування в населених пунктах від 90 тисяч жителів при відсутності абсолютної більшості голосів у одного з кандидатів в першому турі.

У Києві за перемогу в другому турі боролися чинний мер Віталій Кличко і Борислав Береза. Кличко набрав 64,1%, а його опонент 32,3%.

У Дніпрі до другого туру вийшли Борис Філатов від партії "УКРОП" і Олександр Вілкул від "Опозиційного блоку". Філатов отримав 52,32%, а Вілкул - 44,93% голосів.

Харків'яни обрали мера в першому турі голосування. Геннадій Кернес здобув перемогу з 65,8% голосів, а його найближчий конкурент в боротьбі за посаду міського голови Тарас Ситенко отримав тільки 12,3% підтримки.

У Одесі вибори мера в 2015 році також пройшли в один тур. Кандидат від партії "Довіряй справам" Геннадій Труханов отримав 51,3%, з великим відставанням друге місце зайняв Олександр Боровик від БПП.

Міський голова Львова Андрій Садовий ("Самопоміч") був переобраний на третій термін за результатами другого туру голосування. Його головним опонентом на виборах став Руслан Кошулинський (ВО "Свобода"). У підсумку за Садового проголосувало 61,1% виборців, а за Кошулинського - 36,86%.