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Поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях

Новость на русском → Україна , Неділя 25 жовтня 2020 10:28
Поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Поліція зафіксувала схему підкупу виборців на виборах у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Цю схему називають "каруселі".

Про це на брифінгу розповів глава Нацполиции Ігор Клименко.

"З 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які возять по регіонах людей, це так звані "каруселі". Такі випадки є й у Дніпропетровській області та в Києві", - повідомив він.

Затримані 2 автобуси з людьми, які їхали з Дніпропетровської області до Києва.

Також в Одеській області затримано громадянина Росії, підозрюваного у "каруселі" виборців в Одеській області. За даними поліції, учасники злочину отримали по 400 гривень.

Нагадаємо, ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Також РБК-Україна писало, що 24 жовтня, коли в Україні було оголошено "день тиші" перед місцевими виборами, поліція відкрила 48 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства.

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