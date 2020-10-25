Полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях

Полиция зафиксировала схему подкупа избирателей на выборах в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Эту схему называют "карусели".

Об этом на брифинге рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"С 12 часов ночи мы задерживаем автобусы, которые возят по регионам людей, это так называемые "карусели". Такие случаи есть и в Днепропетровской области и в Киеве", - сообщил он.

Задержаны 2 автобуса с людьми, которые ехали из Днепропетровской области в Киев.

Суть "карусели" заключается в передаче избирателю перед входом на избирательный участок уже заполненного избирательного бюллетеня, который избиратель должен опустить в урну для голосования, а новый, чистый бюллетень вынести и обменять у организатора "карусели" на деньги или другие материальные ценности.

Также в Одесской области задержан гражданин России, подозреваемый в "карусели" избирателей в Одесской области. По данным полиции, участники преступления получили по 400 гривен.

Напомним, ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Также РБК-Украина писало, что 24 октября, когда в Украине был объявлен "день тишины" перед местными выборами, полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства.