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Недостача кабинок и досрочное голосование: ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 09:44
Недостача кабинок и досрочное голосование: ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА фиксируют первые нарушения на местных выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Об этом сообщает пресс-служба ОПОРЫ.

Так, в Киевской области сразу на пяти избирательных участках недостаточное количество урн для голосования. Такая же проблема наблюдается на двух участках в Винницкой области.

В Житомире на двух участках нет кабинок для голосования. На одном из них якобы кабинка сделана в виде ширмы из кукольного театра. Тогда как на втором участке кабинки и вовсе отсутствуют. При этом в комиссиях сообщили, что отсутствие кабинок связано с тем, что исполнитель работ не успел вовремя изготовить их.

Недостача кабинок и досрочное голосование: ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах

Фото: кабинка для голосования в Житомире в виде ширмы (oporaua.org)

В Хмельницкой области на избирательном участке в селе Йосиповка голосование началось раньше 8 утра. Первый избиратель проголосовал еще в 7:50.

Также ранее необходимого срока началось подготовительное заседание УИК №321133 в Белой Церкви и №681460 в Хмельницком. Согласно законодательству, оно должно начаться за 45 минут до голосования - в 7:15. При этом на участке в Хмельницком отсутствуют печатки на контрольных листах в урнах для голосования.

Кроме этого в Винницкой (на УИК №050515) и Житомирской (№180511 и №181115) областях наблюдателей ОПОРЫ не пустили на утреннее заседание комиссий.

Ранее РБК-Украина писало, что в Измаиле Одесской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

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Местные выборы: как проходит день голосования в Украине
Анна Березинаредактор ленты новостей Местные выборы: как проходит день голосования в Украине