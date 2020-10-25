Местные выборы: полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений в "день тишины"

За прошедшие сутки, 24 октября, когда в Украине был объявлен "день тишины" перед местными выборами, полиция открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства. Всего правоохранители получили 1041 заявление и сообщение о нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Из всех зафиксированных нарушений 648 - связаны с незаконной агитацией. Больше всего нарушений выявили в Харьковской области - 73, в Ровенской - 68, в Днепропетровской - 67, в Донецкой - 51 и в Киеве - 49.

Также полицейские составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства.

По 48 фактам открыты уголовные дела, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, сегодня в 8:00 в Украине открылись избирательные участки. Для обеспечения порядка Министерство внутренних дел работает в усиленном режиме службы. Планировалось также привлечь авиацию.

Также РБК-Украина писало, что подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим работы из-за местных выборов.