ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов, задействуют авиацию

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 12:49
МВД перешло на усиленный режим работы из-за выборов, задействуют авиацию Фото: Сергей Яровой (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов. Для обеспечения безопасности будет привлечена авиация.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Усиленный режим работы продлится до 1 ноября. По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, система управления центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Госпогранслужбы будет развернута в полном объеме.

"Также до 23 октября авиация МВД должна быть передислоцирована к местам базирования и переведена в режим дежурства. Кроме того, осуществить командировки подразделений учебных заведений, Нацполиции и Нацгвардии к местам несения службы, провести подробный инструктаж. Весь личный состав должен быть обеспечен всеми необходимыми индивидуальными средствами защиты", - сказал Яровой.

В МВД отметили, что уже сейчас 2729 полицейских взяли под охрану 1340 территориальных избирательных комиссий.

Напомним, с начала избирательного процесса правоохранители открыли 475 уголовных дел из-за нарушений на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что в Центризбиркоме прогнозируют длительный подсчет голосов на выборах 25 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Министерство внутренних дел Украины усиленный режим работы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки
Инна Собораредактор ленты новостей ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки