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В Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Украина , Среда 21 октября 2020 11:36
В Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За минувшие сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, который стартовал 5 сентября. Всего за сутки полицейские получили 304 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, больше всего сообщений зафиксировали в Киеве - 54, в Киевской области - 27 и Одесской области - 23.

Всего же с 5 сентября полиция зарегистрировала 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 475 уголовных производствах: 234 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 241 - связано с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили 1436 административных протоколов, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Напомним, согласно опросу, большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии.

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