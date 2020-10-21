За минувшие сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса, который стартовал 5 сентября. Всего за сутки полицейские получили 304 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, больше всего сообщений зафиксировали в Киеве - 54, в Киевской области - 27 и Одесской области - 23.

Всего же с 5 сентября полиция зарегистрировала 6185 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

"Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 475 уголовных производствах: 234 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 241 - связано с избирательным процессом", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские составили 1436 административных протоколов, связанных с нарушениями избирательного процесса.

Напомним, согласно опросу, большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах.

Также РБК-Украина писало, что результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии.