ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Україна , Середа 21 жовтня 2020 11:36
В Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

За минулу добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня. Всього за добу поліцейські отримали 304 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, більше всього повідомлень зафіксували в Києві - 54, у Київській області - 27 і Одеської області - 23.

Все ж з 5 вересня поліція зареєструвала 6185 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Всього в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про 475 кримінальних провадженнях: 234 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 241 - пов'язано з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські склали 1436 адміністративних протоколів, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Місцеві вибори полиция
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу
Инна Собораредактор стрічки новин ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу