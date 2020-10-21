За минулу добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня. Всього за добу поліцейські отримали 304 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, більше всього повідомлень зафіксували в Києві - 54, у Київській області - 27 і Одеської області - 23.

Все ж з 5 вересня поліція зареєструвала 6185 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

"Всього в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про 475 кримінальних провадженнях: 234 - пов'язані з порушенням виборчого законодавства, 241 - пов'язано з виборчим процесом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські склали 1436 адміністративних протоколів, пов'язаних з порушеннями виборчого процесу.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах.

Також РБК-Україна писало, що результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії.