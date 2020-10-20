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Більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 13:59
Більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Побоювання фальсифікацій ростуть перед виборами

Близько половини українців (48%) вважають, що на місцевих виборах 25 жовтня будуть незначні фальсифікації. Водночас 28% респондентів переконані, що вони будуть значними

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 16% респондентів вважають, що фальсифікацій не буде.

Як відзначають соціологи, за останній місяць зросла кількість тих, хто очікує значних фальсифікацій.

Більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах

Третину (34%) опитаних вважають, що ситуація у результаті виборів в їх місті / селі покращиться. 52% вважають, що нічого не зміниться. Лише 6% вважають, що вона погіршиться.

Більшість українців побоюються фальсифікацій на місцевих виборах

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-19 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість (62%) українців негативно ставляться до ситуації, коли під час виборів деякі політики і партії допомагають виборцям матеріально (роздають пайки, гроші, кошти на ремонт та лікування). Водночас 19% респондентів ставляться нейтрально, 15% - позитивно.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають три парламентські партії. При цьому рейтинг партій "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність" практично зрівнявся.

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