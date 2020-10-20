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Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 13:59
Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Опасения фальсификаций растут перед выборами

Около половины украинцев (48%) считают, что на местных выборах 25 октября будут незначительные фальсификации. В то же время 28% респондентов убеждены, что они будут значительными

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 16% респондентов считают, что фальсификаций не будет.

Как отмечают социологи, за последние месяц выросло количество тех, кто ожидает значительных фальсификаций.

Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах

Треть (34%) опрошенных считают, что ситуация в результате выборов в их городе / селе улучшится. 52% считают, что ничего не изменится. Лишь 6% считают, что она ухудшится.

Большинство украинцев опасаются фальсификаций на местных выборах

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство (62%) украинцев негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). В то же время 19% респондентов относятся нейтрально, 15% - положительно.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

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