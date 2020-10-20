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Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 12:17
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За последнюю неделю в рейтинге произошли изменения

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" поддерживают 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%.

Кроме того, партию "Батькивщина" поддерживают 8,6% избирателей, "За майбутне" - 7,4% респондентов, "Наш край" - 4,0%, Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%, УДАР Виталия Кличко - 2,7%, ВО "Свобода" - 2,3%,%, партию Шария - 1,9%, партию "Пропозиция" - 1,6%, партию "Голос" - 1,4%, "Сила и честь" - 1,2%%, "Перемога Пальчевского" - 0,9,

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 октября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии. Партию "Слуга народа" поддерживали 17,2% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

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