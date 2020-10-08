Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на местных выборах

Парламентские партии улучшили свои позиции перед выборами

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. Практически все эти политсилы за последнюю неделю улучшили свой результат.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" 17,2% поддерживают тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За життя" - 12,6%, "Европейская солидарность" - 11,7%, "Батькивщина" - 7,5%.

Кроме того, партию "За майбутне" поддерживают 7,2% респондентов, "Наш край" - 4,0%. Радикальную партию Олега Ляшко - 3,9%, УДАР Виталия Кличко - 3,0%, партию Шария - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партии "Голос", "Перемога Пальчевского", "Сила и честь" - по 1,6%, партию "Пропозиция" - около 1%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 22,2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-28 сентября, рейтинг партий перед местными выборами возглавляли четыре парламентские партии.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неправильные даты.