Только треть украинцев знают дату местных выборов

Большинство украинцев также не знают, по какой системе пройдет голосование 25 октября

Только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неверные даты.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство (69%) опрошенных не знают, по какой системе пройдут местные выборы 25 октября 2020 года. Лишь 13% уверенно ответили, что знают, как будет происходить голосование, 18% отметили, что знают об этом частично. Относительно высокий уровень осведомленности о системе выборов демонстрируют старшие опрошенные. Зато среди младшей возрастной группы (18-29 лет) почти 80% вообще ничего не знают о системе выборов.

При этом 57% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 19% респондентов, возможно примут участие - еще 9% респондентов. О маловероятности участия в выборах отметили 15% респондентов. Относительно высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения, женщины, те респонденты, у кого высокий уровень осведомленности о дате и системе выборов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-15 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, результаты агрегированного рейтинга партий Социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что больше всего голосов на местных выборах получат четыре парламентские партии. Однако на выборах в областные советы их поддержка меньше, чем на выборах в Раду.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.