Рейтинг партий: кого украинцы планируют поддержать на местных выборах
Парламентские партии могут потерять голоса на местном уровне
Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что больше всего голосов на местных выборах получат четыре парламентские партии. Однако на выборах в областные советы их поддержка меньше, чем на выборах в Раду.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.
За партию "Оппозиционная платформа - За життя" планируют голосовать 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партию "За будущее" - 5,8%, Радикальную партию - 4,7%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиция" и "Перемога Пальчевского" - по 2,1%, партию "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%.
Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, - 21,2%.
Как отмечаются в исследовании, если в выборах в Верховную раду суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель - 50%.
По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа - За життя" (17% против 12%), "Европейская солидарность" (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%). Зато наблюдается прирост в таких партий как "За будущее", "УДАР" "Пропозиция".
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12 - 15 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.
Отметим, действия ключевых политиков, а также руководителей ведомств негативно влияют на рейтинги власти. Украинцы недовольны работой команды президента Владимира Зеленского.