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Рейтинг партий: кого украинцы планируют поддержать на местных выборах

Новина українською → Киев, Четверг 17 сентября 2020 10:29
Рейтинг партий: кого украинцы планируют поддержать на местных выборах Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Парламентские партии могут потерять голоса на местном уровне

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что больше всего голосов на местных выборах получат четыре парламентские партии. Однако на выборах в областные советы их поддержка меньше, чем на выборах в Раду.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" планируют голосовать 11,9%, партию "Европейская солидарность" - 11,3%, партию "Батькивщина" - 8,2%, партию "За будущее" - 5,8%, Радикальную партию - 4,7%, УДАР Виталия Кличко - 3,7%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 2,8%, партию "Голос" - 2,2%, партии "Пропозиция" и "Перемога Пальчевского" - по 2,1%, партию "Наш край" - 2,0%, партию "Сила и честь" - 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, - 21,2%.

Рейтинг партий: кого украинцы планируют поддержать на местных выборах

Как отмечаются в исследовании, если в выборах в Верховную раду суммарный рейтинг пяти основных партий, представленных сегодня в парламенте, составляет 72%, то на местных выборах их агрегированный показатель - 50%.

По сравнению с рейтингами политических сил в Верховную раду заметные электоральные потери на местном уровне испытывают партии "Слуга народа", (26% "парламентского" рейтинга против 16% "местного"), "Оппозиционная платформа - За життя" (17% против 12%), "Европейская солидарность" (16% против 11%), партия "Голос" (4% против 2%), "Сила и честь" (4% против 2%). Зато наблюдается прирост в таких партий как "За будущее", "УДАР" "Пропозиция".

Рейтинг партий: кого украинцы планируют поддержать на местных выборах

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12 - 15 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.

Отметим, действия ключевых политиков, а также руководителей ведомств негативно влияют на рейтинги власти. Украинцы недовольны работой команды президента Владимира Зеленского.

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