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Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на місцевих виборах

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 10:50
Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на місцевих виборах Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Парламентські партії поліпшили свої позиції перед виборами

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири парламентські партії. Практично всі ці політсили за останній тиждень поліпшили свій результат.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування партію "Слуга народу" 17,2% підтримують тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,6%, "Європейська солідарність" - 11,7%, "Батьківщина" - 7,5%.

Крім того, партію "За майбутнє" підтримують - 7,2% респондентів, "Наш край" - 4,0%. Радикальну партію Олега Ляшка - 3,9%, УДАР Віталія Кличка - 3,0%, партію Шарія - 2,6%, ВО "Свобода" - 2,4%, партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" - по 1,6%, партію "Пропозиція" - близько 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (в основному місцевих), які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, - 22,2%.

Свіжий рейтинг партій: кого українці підтримають на місцевих виборах

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 жовтня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 25-28 вересня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.

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