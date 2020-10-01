Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на місцевих виборах

Чотири парламентські партії отримають близько половини мандатів у місцевих органах влади

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири парламентські партії. За останній тиждень рейтинги цих партій суттєво не змінилися.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування партію "Слуга народу" 15,5% підтримують тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Європейська солідарність" - 11,4%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,4%, "Батьківщина" - 8,3%.

Крім того, партію "За майбутнє" підтримують 6,2% виборців, Радикальну партію Олега Ляшка, 4,9%, "Наш край" - 3,1%, УДАР Віталія Кличка - 3,1%, ВО "Свобода" - 3,0%, партію Шарія - 2,5%, партію "Сила і честь" - 2,0%, партії "Пропозиція" і "Голос" - по 1,8%, партію "Перемога Пальчевського" - 1,7%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і були включені в список для дослідження, - 23,4%.

Дані опитування свідчать, що 56% респондентів обов'язково візьмуть участь у місцевих виборах. Коливаються (50/50) - 20% респондентів, можливо візьмуть участь ще 8% респондентів. Про малоймовірність участі у виборах сказали 15% респондентів.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 25-28 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групою "Рейтинг", проведеного 19 - 22 вересня, рейтинг партій перед місцевими виборами очолювали чотири парламентські партії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", лише 35% українців знають точну дату місцевих виборів в Україні. Ще 43% респондентів взагалі не знають, коли відбудуться вибори, 19% знають, що десь у жовтні, але дати не знають, а 3% назвали неправильні дати.