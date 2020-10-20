ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Подкуп на местных выборах: украинцы поделились опытом и выразили отношение

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 13:01
Подкуп на местных выборах: украинцы поделились опытом и выразили отношение Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одобряют подкуп 15% респондентов, но столкнулись лично только 6%

Большинство (62%) украинцев негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). В то же время 19% респондентов относятся нейтрально, 15% - положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Подкуп на местных выборах: украинцы поделились опытом и выразили отношение

Во время избирательной кампании перед местными выборами, которые пройдут 25 октября, 6% сталкивались с попытками подкупа лично, 11% знают об этом от родственников и знакомых, а большинство (81%) - не имели такого опыта во время этой избирательной кампании.

Подкуп на местных выборах: украинцы поделились опытом и выразили отношение

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 опрос выборы подкуп
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде
РБК-Украинаинформационное агентство Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде