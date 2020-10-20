Подкуп на местных выборах: украинцы поделились опытом и выразили отношение

Одобряют подкуп 15% респондентов, но столкнулись лично только 6%

Большинство (62%) украинцев негативно относятся к ситуации, когда во время выборов некоторые политики и партии помогают избирателям материально (раздают пайки, деньги, средства на ремонт и лечение). В то же время 19% респондентов относятся нейтрально, 15% - положительно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Во время избирательной кампании перед местными выборами, которые пройдут 25 октября, 6% сталкивались с попытками подкупа лично, 11% знают об этом от родственников и знакомых, а большинство (81%) - не имели такого опыта во время этой избирательной кампании.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-19 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", вторая волна коронавируса может снизить явку на местных выборах в Украине.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три парламентские партии. При этом рейтинг партий "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность" практически сравнялся.