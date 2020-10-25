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Полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Новина українською → Украина, Воскресенье 25 октября 2020 12:59
Полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники полиции по состоянию на 12:00 открыли уже 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов. Всего правоохранители зафиксировали 1280 сообщений о возможных нарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Больше всего сообщений зарегистрировали в Киеве (151), Киевской (132) и Донецкой (110) областях.

Также было зафиксировано 303 сообщений о нарушениях ведения агитации, 50 нарушений - из-за нарушений тайны голосований, 38 - нарушение порядка ведения реестров избирателей, 33 - попытка выноса бюллетеня из избирательного участка.

"Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений. За 14 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.

Также сообщалось, что четыре избирательных участка в Украине не открылись. Еще 65 участков открылись с опозданием.

В то же время наблюдатели ОПОРЫ не зафиксировали критических нарушений во время начала голосования.

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