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В Украине не открылись 4 избирательных участка, - МВД

Новина українською → Украина , Воскресенье 25 октября 2020 10:50
В Украине не открылись 4 избирательных участка, - МВД Фото: Сергей Яровой (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Не открылись 4 избирательных участка.

Об этом на брифинге сказал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

Он отметил, что не открылись по состоянию на 10:00 четыре участка, а открылись с опозданием - 65.

С начала голосования в полицию поступило 383 заявления о нарушениях, уже открыто 6 уголовных производств и составлены 3 административных протокола.

Напомним, полиция также зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.

Также РБК-Украина писало, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, 24 октября, когда в Украине был объявлен "день тишины" перед местными выборами, правоохранители открыла 48 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства.

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