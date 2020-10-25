ОПОРА не зафіксувала критичних порушень під час початку голосування

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА позитивно оцінили початок голосування на місцевих виборах. Критичних порушень поки не зафіксовано.

Про це повідомляє прес-служба ОПОРИ.

Так, голосування на місцевих виборах проходить на 29 084 виборчих дільницях. Початок голосування та робота більшості виборчкомів проходить з дотриманням законодавства.

"Спостерігачі ОПОРИ в цілому позитивно оцінюють хід підготовчих засідань і початок голосування, сигналізуючи про окремі процедурні проблеми та організаційні труднощі в роботі дільничних виборчих комісій", - повідомили спостерігачі.

При цьому на 14,3% ДВК підготовчі засідання, які повинні були початися о 7:15, провели із запізненням. Це створило труднощі для спостерігачів у здійсненні контролю за цим етапом виборів. Також спостерігачам не дозволили повноцінно здійснювати контроль за процедурою на 1,1% дільничних виборчкомів, що майже на 2% менше, ніж на місцевих виборах 2015 року.

"В цілому ж у перші години голосування спостерігачі вільно і безперешкодно можуть вести спостереження перебуваючи в приміщеннях дільничних виборчих комісій. Разом з тим на 3% ДВК у спостерігачів виникали труднощі у веденні спостереження і стеження за всіма процедурами голосування", - додали в ОПОРІ.

Спостерігачі ОПОРИ знаходяться на ділянках 625.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція відкрила 6 кримінальних справ через порушення в день виборів.

Крім цього у Центрвиборчкомі назвали ці місцеві вибори одними з найскладніших в історії.