ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місцеві вибори є одними з найскладніших в історії, - ЦВК

Новость на русском → Неділя 25 жовтня 2020 12:34
Місцеві вибори є одними з найскладніших в історії, - ЦВК Фото: будівля ЦВК (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Вибори депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських та міських голів є одними з найскладніших в історії України у зв'язку з низкою чинників. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив на ранковому брифінгу.

Він зазначив, що для проведення голосування утворили понад 29 тисяч виборчих дільниць.

"Загалом це одні з найскладніших виборів або найскладніші в історії України, тому що у нас збіглося кілька чинників. Це і виборче законодавство, і реформа адміністративно-територіального устрою відбулася, що призвело до того, що велика частина виборів - перші вибори", - сказав Діденко.

Раніше у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

Нагадаємо, що ОПОРА фіксує перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Крім того, поліція зафіксувала "каруселі" на виборах у Києві і двох областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Центральна виборча комісія выборы
Як проходить день виборів
Як проходить день виборів
Як правильно проголосувати
Як правильно проголосувати
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні
Анна Березинаредактор стрічки новин Місцеві вибори: як проходить день голосування в Україні