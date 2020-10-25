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Недопуск спостерігачів та брендовані маски: названо нові порушення на виборах

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 11:11
Недопуск спостерігачів та брендовані маски: названо нові порушення на виборах Фото: поліцейська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Комітеті виборців України (КВУ) розповіли про нові порушення на місцевих виборах. Громадяни приходять на дільниці з брендованими масками.

Про це повідомляє прес-служба КВУ.

Зокрема, у Рівному на двох дільницях були виборці в масках із символікою політичної партії "Рівне разом". Також у Херсоні кандидат на посаду Херсонського міського голови від партії "Слуга Народу" прийшов в приміщення для голосування в масці з партійною емблемою.

Тим часом, у місті Кам’янець-Подільський зафіксовано розсилку повідомлень на мобільні телефони із текстом: "25 жовтня- єдиний надійний вибір - Батьківщина".

Також КВУ повідомляє про недопуск спостерігачів від організації на окремі дільниці. Зокрема, у місті Рубіжне Луганської області голова ДВК намагався не допустити на дільницю спостерігача КВУ через те, що на дільниці вже зареєструвалося багато спостерігачів (17).

Голова комісії викликала поліцію у зв’язку з тим, що спостерігач від однією з партій фотографував процес голосування.

У Вінниці головний лікар обласного госпіталю ветеранів війни дав вказівку не допускати спостерігача КВУ в приміщення дільниці, мотивуючи це тим, що в нього не має ПЛР-тесту.

У Миколаєві на засідання комісії не було допущено спостерігачів. Один із присутніх кандидатів викликав поліцію. Також не допустили вчасно спостерігачів КВУ на дільницю у с. Ганівка Дніпропетровської області.

Зазначимо, у Нікополі Дніпропетровської області на одній з дільниць пенсіонер порвав видані йому бюлетені для голосування.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявив, що опитування у виборчих дільниць після голосування не порушують закон.

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