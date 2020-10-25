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Недопуск наблюдателей и брендированные маски: названы новые нарушения на выборах

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 11:11
Недопуск наблюдателей и брендированные маски: названы новые нарушения на выборах Фото: полицейская (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Комитете избирателей Украины (КИУ) рассказали о новых нарушениях на местных выборах. Граждане приходят на участки с брендированными масками.

Об этом сообщает пресс-служба КИУ.

В частности, в Ровно на двух участках избиратели были в масках с символикой политической партии "Ровно вместе". Также в Херсоне кандидат на должность Херсонского городского главы от партии "Слуга Народа" пришел в помещение для голосования в маске с партийной эмблемой.

Тем временем, в городе Каменец-Подольский зафиксирована рассылка сообщений на мобильные телефоны с текстом: "25 октября - единственный надежный выбор - Батькивщина".

Также КИУ сообщает о недопуске наблюдателей от организации на отдельные участки. В частности, в городе Рубежное Луганской области глава УИК пытался не допустить на участок наблюдателя КИУ из-за того, что на участке уже зарегистрировались много наблюдателей (17).

Глава комиссии вызвала полицию в связи с тем, что наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования.

В Виннице главный врач областного госпиталя ветеранов войны дал указание не допускать наблюдателя КИУ в помещение участка, мотивируя это тем, что у него нет ПЦР-теста.

В Николаеве на заседание комиссии не были допущены наблюдатели. Один из присутствующих кандидатов вызвал полицию. Также не допустили вовремя наблюдателей КИУ на участок в с. Ганновка Днепропетровской области.

Отметим, что в Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования.

Напомним, Арсен Аваков заявил, что опросы у избирательных участков после голосования не нарушают закон.

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