В Никополе мужчина порвал свои бюллетени, полиция составила админпротокол

В Никополе Днепропетровской области на одном из участков пенсионер порвал выданные ему бюллетени для голосования. Правоохранители составили административный протокол.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о данном нарушении поступило в Никопольский отделл полиции в 8:16. Правонарушителем оказался 70-летний мужчина. Работники полиции в отношении его составили протокол по ст.212-23 Коап (Повреждение, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня).

Напомним, ОПОРА фиксируют первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, в городе Святогорск Донецкой области три избирательных участков не открылись вовремя из-за подсчета бюллетеней.

Также РБК-Украина писало, что в городе Измаил Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в подкупе избирателей.