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В Донецкой области вовремя не открылись три избирательных участка

Новина українською → Святогорск, Воскресенье 25 октября 2020 10:10
В Донецкой области вовремя не открылись три избирательных участка Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В городе Святогорск Донецкой области три избирательных участка не открылись вовремя из-за подсчета бюллетеней. Они должны были открыться в 8:00 утра.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА со ссылкой на главу городской территориальной избирательной комиссии Светлану Керкач.

По ее информации, по состоянию на 8:20 не открылись избирательные участки № 141238, 141239, 140453.

"Причина неоткрытия - пересчет бюллетеней, которые не были предварительно разделены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Таким образом, на указанных участках нарушены требования части 1 статьи 248 Избирательного кодекса, согласно которой голосование проводится в день голосования с 8:00 до 20:00 без перерыва.

Напомним, ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Также РБК-Украина писал, что в Луганской области все участковые комиссии открылись вовремя.

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