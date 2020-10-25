У Донецькій області вчасно не відкрились три виборчих дільниці

У місті Святогірськ Донецької області три виборчих дільниць не відкрилися вчасно через підрахунок бюлетенів. Вони повинні були відкритися о 8:00 ранку.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА з посиланням на главу міської територіальної виборчої комісії Світлану Керкач.

За її інформацією, станом на 8:20 не відкрилися виборчі дільниці № 141238, 141239, 140453.

"Причина невідкриття - перерахунок бюлетенів, які не були попередньо розділені на столах між членами зазначених дільничних виборчих комісій", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, на вказаних дільницях порушено вимоги частини 1 статті 248 Виборчого кодексу, згідно з якою голосування проводиться в день голосування з 8:00 до 20:00 без перерви.

Нагадаємо, ОПОРА фіксують перші порушення на виборах. Серед найпоширеніших порушень - проблеми із забезпеченням дільничних виборчих комісій, а також дострокове голосування.

Також РБК-Україна писав, що в Луганській області всі дільничні комісії відкрилися вчасно.