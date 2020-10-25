Опитування у виборчих дільниць після голосування не порушують закон, - Аваков

Проведення будь-яких опитувань у виборчих дільниць після голосування не порушує закон України. Вони не розкривають персональні дані громадян.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає прес-служба МВС.

Міністр зазначив, що до таких опитувань відносяться в тому числі і екзит-поли.

"Опитування поза виборчою дільницею - не порушує закон України, оскільки, не ідентифікує особу, так як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати або не брати участь в опитуваннях, це не є обов'язковим", - зазначив Аваков.

При цьому проведення опитування має проходити за певними правилами.

"Інтерв'юери повинні працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати. Вони повинні опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, в день виборів, проходить всеукраїнське опитування анонсований Володимиром Зеленським. На ньому громадянам пропонується відповісти на п'ять питань.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський допустив проведення таких опитувань раз на місяць або тиждень.