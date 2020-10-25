Местные выборы являются одними из самых сложных в истории, - ЦИК

Выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов являются одними из самых сложных в истории Украины в связи с рядом факторов. Усложняет процесс также то, что выборы проходят в условиях пандемии.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил на утреннем брифинге.

Он отметил, что для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков.

"В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко.

Ранее в Комитете избирателей Украины рассказали о новых нарушениях на местных выборах.

Напомним, что ОПОРА фиксирует первые нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Кроме того, полиция зафиксировала "карусели" на выборах в Киеве и двух областях.