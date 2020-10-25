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В Черновцах за кресло мэра будут бороться Кличук и Михайлишин, - экзит-пол

Новина українською → Черновцы, Воскресенье 25 октября 2020 22:23
В Черновцах за кресло мэра будут бороться Кличук и Михайлишин, - экзит-пол Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В воскресенье стали известны результаты экзит-пола на выборах мэра Черновцов. Побеждает Роман Кличук.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера". Также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

У Романа Кличука - 29%,

У Виталия Михайлишина - 21,4%,

У Алексея Каспрука - 17,9%.

В Черновцах за кресло мэра будут бороться Кличук и Михайлишин, - экзит-пол

По результатам экзит-пола, у "Единой альтернативы" 22%, "Слуги народа" 14,7%, у "Команды Михайленко" 12,2%, "Евросолидарности" 10,8%, "Пропозиции" 8,8%.

В Черновцах за кресло мэра будут бороться Кличук и Михайлишин, - экзит-пол

В Черновцах сейчас нет городского главы, его обязанности исполняет Василий Продан.

На должность мэра Черновцов претендуют: Василий Дутчак - "Наш край". Роман Кличук - "Единственная Альтернатива"; Владимир Дидух-Кобзарь - самовыдвиженец; Василий Максимюк - "Европейская Солидарность"; Алексей Каспрук - "Пропозиция"; Юрий Бурега - "Батькивщина"; Виталий Другановський - "Слуга народа".

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" свидетельствовали о том, что пандемия коронавируса может снизить явку на местных выборов.

РБК-Украина писало, что ОПОРА зафиксировала нарушения на выборах. Среди самых распространенных нарушений - проблемы с обеспечением участковых избирательных комиссий, а также досрочное голосование.

Ранее издание писало, что по состоянию на 12:00 полиция открыла 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.

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