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Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины

Новина українською → Киев, Вторник 10 ноября 2020 07:55
Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины Украинцы не отдали предпочтение какой-то одной политсиле (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Парламентские политические силы не смогли получить уверенную победу на местных выборах. В регионах их позиции заметно потеснили локальные проекты и партии мэров. О том, кто оказался в фаворитах этой гонки – в материале РБК-Украина.

По итогам выборов, прошедших 25 октября, оказалось много фаворитов, но ни единого победителя. Ни одна из партий не сумела финишировать в местной гонке с "моновластью" по всей стране.

Несмотря на то, что некоторые избиркомы уже третью неделю подсчитывают бюллетени, финальная картина голосования уже понятна: бразды правления в регионах будут раздроблены между разными политическими силами.

Из партий "парламентской лиги" в фавориты выбились "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За життя". Но во многих областях и облцентрах им не удалось потеснить так называемые региональные партии и проекты популярных мэров.

Схватка за мэрские посты далась парламентским силам еще сложнее. Ни в одном из крупных городов их кандидаты не получили победу в первом туре и в очень немногих – продолжат борьбу во втором.

Парламентские легионеры

В "Слуге народа" назвали себя победителем местных выборов по количеству мест в районных и областных советах. Согласно подсчету президентской партии, она набирает 20% мандатов в облсоветах по всей стране, тогда как ее соперникам досталось меньше: у "Европейской солидарности" – 16%, у ОПЗЖ – 13%, у "Батькивщины" – 10%. "Пятерку" партий, взявших больше всех мест в облсоветах, замыкает "За майбутне" c 8%.

Немало экспертов и критиков политсилы Зеленского считают ее результат, скорее, провалом, а не победой. Особенно если сравнивать с полученными ею 43% на парламентских выборах год назад.

"Парламентские партии выступили более чем скромно. Лучшие цифры показала "Слуга народа", но этот успех весьма условен: 20% мест в облсоветах – это слишком мало для партии власти, которая только год назад показала сверхвысокий результат", – сказал в разговоре с РБК-Украина политолог Кость Бондаренко.

В президентской команде со своим поражением категорически не согласны. Там отмечают, что раньше у "Слуги народа" вообще не было представительства в местных советах, но теперь они "равномерно" прошли в органы самоуправления по всей стране.

Согласно предварительным результатам, "Слуга народа" заведет свои фракции во все облсоветы (кроме Донецкого и Луганского – там выборы не проводились). Плюс политсила взяла лидерство в четырех облсоветах – Днепропетровском, Житомирском, Черновицком и Сумском.

Тогда как в крупных городах итоги голосования оказались для президентской политсилы не настолько успешными. Ее кандидаты могут претендовать во втором туре на мэрское кресло только в Полтаве и Ужгороде. К тому же, по предварительным данным, во всех горсоветах областных центров партия Зеленского не показала результат выше второго места. В столице она заняла только пятое место с 7,53%, а в Ивано-Франковский и Львовский горсоветы и вовсе не проходит.

Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины

В прошлом году результат политсилы Зеленского во Львове также не "зашкаливал": там "Слуга народа" заняла третье место, набрав по городу 15-17% голосов. Но в Ивано-Франковске она была на первом месте с почти 26%. А в столице – с огромным отрывом обошла всех конкурентов, получив около 36,5%

Первенство в Киеве на этих выборах уже официально взяла "Европейская солидарность". Она набрала 20,5%, всего лишь на полпроцента опередив УДАР Виталия Кличко. В прошлом году "Евросолидарность" набрала в столице 16,7%.

В политсиле Петра Порошенко не скрывают, что довольны своим результатом на местных выборах. В "Евросолидарности" подчеркивают, что они – единственная партия, получившая представительство во всех городских советах областных центров и облсоветах. Но дела с мэрскими выборами обстоят похуже: кандидаты от этой партии вышли во второй тур только во Львове, Ровно и Сумах.

Кроме столицы, ЕС заняла первое место на выборах в горсовет Львова и Ровно. Также она получит крупнейшие фракции в четырех областных советах – Львовском, Киевском, Ровенском и Тернопольском.

Как и "Евросолидарность", свои рейтинговые позиции немного укрепила и "Оппозиционная платформа – За життя". Она одержала победу в четырех облсоветах – в Николаевском, Запорожском, Одесском и Херсонском. Предварительно политсила проходит в 16 облсоветов, не попадает – в шесть.

В Николаеве партия получила лидерство на выборах городского совета, а ее кандидат будет состязаться во втором туре за должность мэра. Также нардеп от ОПЗЖ вышел во второй тур выборов градоначальника Одессы.

По словам Бондаренко, и ЕС, и ОПЗЖ показали достаточно неплохой результат, но, не имея своих мэров, они смогут лишь "довольствоваться" высоким процентом голосов на выборах в местные советы. А это отнюдь не гарантирует реальную власть.

"Показав высокие результаты на Востоке страны, та же ОПЗЖ все равно практически не сможет найти себе партнеров для формирования большинство. Даже имея показатели 20-30%, им придется быть в оппозиции. В 2007 году Партия регионов также набрала почти 33% голосов на выборах Верховной рады, но при этом не смогла создать коалицию. Так что это своего рода пиррова победа", – предположил Бондаренко.

Показатели остальных парламентских партий еще скромнее. "Батькивщина" получила первенство в Кировоградском облсовете, а также в Ужгородском и Сумском горсовете. В Сумах ее кандидат поборется за кресло мэра во втором туре.

По официальным данным, "Голос" пока проходит только во Львовский облсовет, в горсовет Киева, а также в советы еще нескольких облцентров. Ее выдвиженец составит конкуренцию во втором туре нынешнему мэру Черкасс, которого выдвинула "За майбутне".

"Я бы не связывал результат "Голоса" исключительно с отходом Святослава Вакарчука. Партия слабо занималась строительством своей разветвленной структурной сети. Финансовые отчеты за 2019 год показали, что только у "Голоса" и "Слуг народа" не было своих зарегистрированных местных ячеек", – сказал изданию глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

По оценке Бондаренко, неплохо "как для первого раза" выступила "За майбутне". Но и он, и Кошель считают, что потраченные партией усилия и ресурсы явно несопоставимы с ее результатом.

Эта политсилы, представленная одноименной депутатской группой в Раде, может похвастаться первенством в Волынском и Хмельницком облсоветах. Также "За майбутне" получит самые большие фракции в горсоветах Полтавы, Черкасс и Луцка. В двух последних кандидаты от этой политсилы будут претендовать на пост мэра во втором туре.

Еще одна партия, созданная на базе парламентской группы – "Довира", получила первое место на выборах в Полтавском облсовете.

Местный колорит

Одна из особенностей этой кампании, которую РБК-Украина предсказывала еще до выборов – это огромная популярность региональных партий и партий действующих мэров.

"Еще во время отдельных выборов в ОТГ мы наблюдали, как самовыдвиженцы или местные кандидаты, которые представляли влиятельные внепарламентские партии, получали первые места. Точно так же и на этих местных выборах: среди ключевых победителей – представители партий, о которых мы не слышали до старта избирательной кампании. В основном это партии, которые представляют городские головы", – говорит Кошель.

Благодаря децентрализации многие градоначальники сумели за последние пять лет заметно нарастить свою поддержку. Используя даже часть полученного ресурса, мэры могли продемонстрировать жителям, что в их городе двинулись положительные изменения.

И с этой стороны они наверняка выглядят в разы эффективней, чем все их предшественники, у которых, впрочем, ни таких ресурсов, ни таких полномочий не было. Как результат – большинство действующих мэров в крупных городах либо победили "в сухую", либо с изрядным отрывом вышли во второй тур.

Например, в Ивано-Франковске действующий мэр Руслан Марцинкив, который шел от "Свободы", набрал в первом туре 85% голосов. Эта же политсила получила лидерство на выборах в Ивано-Франковском областном и городском совете. Похожая ситуация сложилась в Тернополе. Нынешний городской голова от "Свободы" Сергей Надал набрал почти 75%, а сама партия взяла первое место в горсовете.

Выборы без победителя: кто взял власть в регионах Украины

Еще один наглядный пример того, как личный рейтинг мэра проектируется на его партию – это голосование в Хмельницком. В этом городе Александр Симчишин, который переизбирался на еще одну каденцию от "Свободы", получил в первом туре 87% поддержки горожан. Сама политсила решила не участвовать в выборах в области. Вместо этого и в облсовете, и в горсовете первенство взяла партия мэра "Команда Симчишина". Вероятно, его консультанты сочли, что ставка на именной бренд сыграет успешней.

И таких примеров немало. Партия победителя мэрской гонки Геннадия Кернеса "Блок Кернеса – Успешный Харьков" взяла первое место на выборах и в городском, и в областном советах. Лидерство в Черниговском областном и городском совете получила партия "Родной дом" мэра Владислава Атрошенко, набравшего 77,5% в первом туре.

В Виннице "Украинская стратегия Гройсмана" получила победу на выборах горсовета и облсовета. А кандидат от этой политсилы Сергей Моргунов сохранил кресло мэра сразу по итогу первого тура. И в случае с Винницей, скорее всего, на эффект рейтингового мэра наложилась еще и популярность лидера политсилы в этом регионе.

Также местные партии получили победу на выборах Черкасского облсовета – "Черкащани", и Закарпатского – "Ридне Закарпаття".

"Победителями стали как раз региональные проекты, которые были созданы вокруг местных лидеров и местных элит. Именно они будут формировать власть на местах. И в каждом регионе – свой победитель. В этом смысле у нас произошла некая фрагментация страны: когда нет какой-то политсилы, которая могла бы похвастаться контролем над всеми регионами", – говорит Кость Бондаренко.

***

Спрос на локальные политсилы "выстрелил" не только из-за хорошей работы мэров. Но и потому, что существующие общенациональные политсилы все реже и реже удовлетворяют запросы избирателей. На местных выборах перечень кандидатов и партий шире, чем на парламентских, поэтому проще подыскать альтернативу.

Только вряд ли многие из этих местных партий выйдут за пределы локальной политики и отправятся штурмовать Верховную раду на следующих выборах. Вопрос в том, кто к тому времени сумеет завоевать эту большую электоральную нишу "разочарованных и разуверенных" – в 2019 году это сделал Владимир Зеленский и его "Слуга народа".

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