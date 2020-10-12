Спрос на своих: у кого больше шансов победить на местных выборах

Последние соцопросы за считанные недели до выборов показывают, что победу могут получить не парламентские политсилы, а представители местных элит. Подробнее – в материале РБК-Украина.

За считанные недели до местных выборов 25 октября общенациональные рейтинги партий на первый взгляд не демонстрируют каких-либо "тектонических сдвигов". Угроза "вылета" из "парламентской лиги" нависла разве что над "Голосом". Всем остальным политическим силам удалось сохранить свои позиции.

Лидером избирательных симпатий в разрезе всей страны по-прежнему остается "Слуга народа", хоть и с заметными потерями. Ее поддержка, по данным КМИС, к октябрю опустилась до 21,5%. Все ближе к правящей партии подбираются "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За життя". Ненамного отстает от них "Батькивщина".

Но региональные рейтинги, опубликованные социологами в сентябре, вырисовывают другой расклад и других фаворитов, которые могут изрядно потеснить "парламентских легионеров" на местах.

С сентября группа "Рейтинг" провела серию исследований о выборах в областные советы. В последнем опросе компания измеряла позиции 77 разных партий. Большинство из них региональные проекты, которые будут баллотироваться в один или два облсовета.

Из результатов этого опроса следует, что местные выборы могут обернуться для пятерки парламентских политсил "холодным душем". На выборах в облсоветы в сумме они набирают только 50%. И их результаты ниже, чем на уровне всей страны. Например, "Слуга народа" на выборах в облсоветы может получить в общей сложности 17,2%. И это самый высокий показатель среди всех партий.

Не менее интересно распределилась вторая половина голосов. Около 27% у таких партий, как "За майбутнє", "Наш край", Радикальная партия Ляшко, УДАР, "Свобода" и прочих. Тогда как еще 22% набирают так называемые "региональные" партии.

"Это очень хороший показатель для местных партий, но достаточно критический для парламентских политических сил. Напомню, что в июле 2019 года на выборах в Верховную раду пять парламентских партий получили совокупно 78%. А сейчас на местных выборах могут набрать только около 50%", – рассказал РБК-Украина директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Каждому по партии

Результаты всеукраинских и областных рейтингов отличаются по ряду причин. Первое и самое очевидное объяснение состоит в том, что в местных выборах участвует гораздо больше партий, чем в парламентских.

Кому-то не хватает ресурсов, чтобы включиться в общенациональную гонку – ведь расходы на кампанию в Раду несоизмеримы с цифрами во время местных выборов. Для кого-то – органы самоуправления кажутся более "злачным местом". И не зря, учитывая, сколько полномочий и ресурсов "спустили" в регионы в ходе реформы децентрализации.

Вторая причина заключается в том, что украинцы стали понемногу различать, за что отвечает местная и центральная власть. Идеология, какие-то глобальные политические ценности, международный вектор – все это граждане готовы выбирать, голосуя за президента или парламент. Но к органам самоуправления их запросы более "приземленные": люди, скорее, отдадут бразды правления тем, кто понимает проблемы их региона и, главное, знает, как их решить.

Спрос на местах смещен в сторону политиков, которые ближе к жителям, констатирует Алексей Антипович. "Голосуя, например, за местный совет в Полтаве или Кировоградской области, избиратель в первую очередь смотрит, какие кандидаты идут от партий, что конкретно они предлагают для их региона", – объяснил директор группы "Рейтинг".

И когда общенациональные партии не в силах удовлетворить запросы граждан, альтернативой становятся так называемые региональные партии. Они уже "выстреливали" во время местной кампании в 2015 году, когда малоизвестные на всеукраинском уровне политсилы, как "За конкретні справи" или "Доверяй делам", взяли первенство в своих областях.

Сейчас проектов, нацеленных на конкретный регион, стало еще больше. И они выступят даже успешней, чем в 2015 году, считает политолог Владимир Фесенко.

"Во всех крупных городах Украины и в большинстве областных центров действующие мэры баллотируются от своих партий. Почти во всех регионах страны партии местных элит как минимум на равных будут сражаться с парламентскими партиями, а в ряде регионов будут их опережать", – отметил РБК-Украина Фесенко.

Надо сказать, что "региональные" партии не предусмотрены законом. Но он никак не запрещает партиям фокусировать свою деятельность на каком-то одном районе, городе или области. Тогда как все остальные их ячейки по стране значатся только на бумаге. И каких-либо действенных предохранителей в законодательстве от этого нет.

Купить готовую партию не составляет огромного труда, говорит глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. Цены на пакет готовых документов с печатью, уставом и свидетельством на рынке стартуют от 50 тысяч долларов. Примерно столько же придется выложить, если создавать партию самому, пройдя через все круги бюрократической волокиты.

"И многие политики задаются вопросом: зачем мне идти в какое-то партийное "ярмо", в "братскую могилу", если за 50 тысяч долларов я могу купить собственную партию? Здесь действует прагматичный подход. Ведь у партий бывают и взлеты, и падения. А смена партийного билета так или иначе бьет по персональному имиджу", – объяснил РБК-Украина эксперт.

Но в любом унитарном государстве деятельность региональных партий может перерасти в сепаратизм, считает Кошель. Поэтому уже после местных выборов законодательство следует пересмотреть с тем, чтобы мотивировать партии выходить на всеукраинский уровень.

"Если дважды не подал отчеты в НАПК – аннуляция партийного свидетельства. Если зарегистрированы ячейки – они должны быть не только на бумаге, но и хоть как-то функционировать", – отметил собеседник.

Из крайности в крайность

Тенденция с выборами городских глав достаточно похожа. Во многих областных центрах действующие мэры могут переизбраться на еще одну каденцию. Даже несмотря на то, что за некоторыми из них тянется целый шлейф скандалов.

Например, исходя из уже упомянутого исследования "Рейтинга" в сентябре, треть респондентов готовы поддержать на выборах действующего голову населенного пункта. Столько же – отдать голос за другого кандидата, еще 35% – не определились.

"На местных выборах избиратель зачастую ориентируется на хорошего человека, который асфальтирует дороги, знает местное хозяйство. Несмотря на то, проевропейские у него взгляды или же это дремучий советский человек. В отдельных населенных пунктах на Западе создается едва ли не культ бывшего советского секретаря обкома только потому, что он утром обходил центр города, пальцем указывал на проблемы и добивался их решения", – отметил Кошель.

Тем более, сейчас почти каждый мэр может приписать на свой счет гораздо больше заслуг, чем его предшественники. Вот только далеко не все избиратели знают, что после децентрализации, стартовавшей в 2015 году, на места передали больше функций и средств, уточнил Кошель.

"У их предшественников не было таких возможностей. Конечно, на их фоне они будут выглядеть лучше и эффективней", – добавил глава КИУ.

Почему тогда на президентских и парламентских выборах украинцы выбирали "новых и незапятнанных", а на местных – готовы закрыть глаза на все токсичные истории, которыми окружены их кандидаты? И дело не только в том, что на общенациональных и региональных выборах граждане по-разному расставляют приоритеты. Причина – в растущем спросе на профессионалов у власти и разочаровании в "новых лицах", говорят эксперты.

Согласно сентябрьскому опросу "Рейтинга", большинство респондентов – свыше 60% – сказали, что для партий на местном уровне куда важнее иметь сильного местного лидера, чем известного национального. Примерно столько же высказались в пользу опытных политиков, нежели "новых лиц".

Из-за этого разочарования в "новых лицах" у граждан включается "электоральный консерватизм", говорит Фесенко. Они готовы голосовать за действующих мэров и других традиционных местных лидеров, чтобы избежать непредсказуемых рисков и потенциально опасных перемен.

"Это мотив выбора по принципу "не было бы хуже". К тому же в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавируса большинство избирателей больше доверяют опытным политикам и администраторам", – говорит политолог.

Он обратил внимание на еще один интересный нюанс в опросах. По данным социологов, большинство украинцев критично оценивают ситуацию в стране, но скорее позитивно – в своем городе и регионе. Отчасти здесь сказывается эффект телевизора, когда "стрелы" критики летят в сторону центральной власти, уточнил Фесенко.

"С другой стороны, к местной власти люди относятся более прагматично и более реалистично, а от центральной власти традиционно ждут чуда и быстрого решения всех проблем. И когда чуда не случается, то происходит разочарование в недавно избранном президенте или партиях, победивших на выборах", – подчеркнул эксперт.

Нечто похожее произошло во время выборов в прошлом году. Украинцы в большинстве своем стремились полностью перезагрузить власть, проголосовав за Зеленского и "Слугу народа".

"Но за год они увидели, что не все так хорошо с "новыми лицами", что появляются другие скандалы. Что ситуация в стране не является такой, которая развивается в правильном направлении. И оценки стали скатываться вниз", – объяснил директор группы "Рейтинг".

В противовес начали расти рейтинги "опытных и проверенных", "профессионалов".

"То есть запрос из новых сместился – не скажу, что на старых – но на опытных. Этим и объясняется потенциальная победа мэров в большинстве облцентров. На местных выборах голосуют за стабильность: главное опытный – пускай даже старый", – уточнил Антипович.

Говорить о поголовной тенденции на "всех старых" также нельзя. Высокие шансы многих действующих мэров переизбраться на еще одну каденцию подкреплены их успешной деятельностью на посту, говорит Антипович. Там же, где работа мэров не была эффективной, жители наверняка выберут другого кандидата. Это не вписывается в тренд "оставить проверенных", уточнил социолог. Но вписывается в неизменное желание граждан жить в стабильности и комфорте.