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Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы

Новина українською → Киев, Понедельник 21 сентября 2020 11:52
Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рейтинг президентской партии упал почти до 20%

Если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий. Самые высокие шансы преодолеть 5%-й барьер имеют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Радикальная партия".

Об этом свидетельствуют данные опрос КМИС.

По данным КМИС, продолжает падать рейтинг партии "Слуга народа". Если в апреле ее поддерживали 32,6%, избирателей, которые определились и планируют голосовать, в мае - 28%, то в сентябре - 21,5% респондентов.

В середине сентября среди избирателей, которые определились, рейтинг партий следующий:

  • 21,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа",
  • 17,8% - за партию "Оппозиционная платформа - По жизни",
  • 16,3% - за партию "Европейская Солидарность",
  • 8,7% - за партию "Батькивщина",
  • 6,3% - за Радикальную партию Олега Ляшко,
  • 4,1% - за "Партию Шария",
  • 4% - за партию "Сила и честь",
  • 3,3% - за партию "Свобода",
  • 3,1% - за партию "Гражданская позиция",
  • 2,8% - за партию "Украинская стратегия Гройсмана",
  • 2,6% - за партию "УДАР",
  • 1,9% - за партию "За будущее",
  • 1,8% - за партию "Самопомич",
  • 1,8% - за партию "Оппозиционный блок",
  • 1,3% - за партию "Голос",
  • 1% - за партию "Пропозиция",
  • 0,8% - за партию "Национальный корпус",
  • за другие партии - всего 0,9%

Свежий рейтинг партий: за кого планируют голосовать украинцы

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 по 16 сентября 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", на местных выборах 25 октября партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины состоялись в начале сентября 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 29% граждан.

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