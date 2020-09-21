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Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Новость на русском → Київ, Понеділок 21 вересня 2020 11:52
Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг президентської партії впав майже до 20%

Якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Радикальна партія".

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними КМІС, продовжує знижуватися рейтинг партії "Слуга народу". Якщо у квітні її підтримували 32,6%, виборців, які визначилися та планують голосувати, у травні - 28%, то у вересні - 21,5% респондентів.

У середині вересня серед виборців, які визначилися, рейтинг партій наступний:

  • 21,5% проголосували б за партію "Слуга народу",
  • 17,8% - за партію "Опозиційна платформа - За життя",
  • 16,3% - за партію "Європейська Солідарність",
  • 8,7% - за партію "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина",
  • 6,3% - за Радикальну партію Олега Ляшка,
  • 4,1% - за "Партію Шарія",
  • 4% - за партію "Сила і честь",
  • 3,3% - за партію "Свобода",
  • 3,1% - за партію "Громадянська позиція",
  • 2,8% - за партію "Українська стратегія Гройсмана",
  • 2,6% - за партію "УДАР",
  • 1,9% - за партію "За майбутнє",
  • 1,8% - за партію "Самопоміч",
  • 1,8% - за партію "Опозиційний блок",
  • 1,3% - за партію "Голос",
  • 1% - за партію "ПроПозиція",
  • 0,8% - за партію "Національний корпус",
  • за інші партії - загалом 0,9%.

Свіжий рейтинг партій: за кого планують голосувати українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на місцевих виборах 25 жовтня партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.

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