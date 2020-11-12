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Затримка з підрахунком результатів виборів: ЦВК змінила склад Чернівецької ТВК

Новость на русском → Чернівецька область, Четвер 12 листопада 2020 12:30
Затримка з підрахунком результатів виборів: ЦВК змінила склад Чернівецької ТВК Фото: місцеві вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Центральна виборча комісія на засіданні 11 листопада внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Там досі не встановлені результати місцевих виборів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Відзначається, що тепер комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.

"11 листопада... Комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області", - зазначено в повідомленні.

Цьому рішенню передувало те, що при прийомі виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька ТВК вирішила повторно підрахувати голоси виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях з виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також мера міста.

Таким чином, до 6 листопада тервиборчком не встановив підсумки голосування і результати виборів.

Станом вечір 11 листопада комісії залишалося здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях з виборів депутатів облради.

Нагадаємо, станом на 11 листопада результати місцевих виборів не встановили в населених пунктах у п'яти областях України. У Центрвиборчкомі заявили, що затримки у встановленні результатів голосування виникають з двох причин.

Як писало РБК-Україна, вчора Рада нацбезпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.

Крім того, раніше ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК до кінця 11 листопада встановити результати місцевих виборів.

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