Затримка з підрахунком результатів виборів: ЦВК змінила склад Чернівецької ТВК
Центральна виборча комісія на засіданні 11 листопада внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії. Там досі не встановлені результати місцевих виборів.
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Відзначається, що тепер комісія продовжує роботу практично в цілодобовому режимі.
"11 листопада... Комісія внесла зміни до складу Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області", - зазначено в повідомленні.
Цьому рішенню передувало те, що при прийомі виборчих документів від дільничних виборчих комісій Чернівецька ТВК вирішила повторно підрахувати голоси виборців, зокрема, на 20 виборчих дільницях з виборів депутатів Чернівецької обласної ради, Чернівецької районної ради, Чернівецької міської ради, а також мера міста.
Таким чином, до 6 листопада тервиборчком не встановив підсумки голосування і результати виборів.
Станом вечір 11 листопада комісії залишалося здійснити повторний підрахунок голосів на 6 дільницях з виборів депутатів облради.
Нагадаємо, станом на 11 листопада результати місцевих виборів не встановили в населених пунктах у п'яти областях України. У Центрвиборчкомі заявили, що затримки у встановленні результатів голосування виникають з двох причин.
Як писало РБК-Україна, вчора Рада нацбезпеки і оборони закликала ЦВК негайно оголосити результати місцевих виборів в Україні.
Крім того, раніше ЦВК зобов'язала Чернівецьку міську ТВК до кінця 11 листопада встановити результати місцевих виборів.