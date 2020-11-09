ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы: где и когда пройдет второй тур

Новина українською → Львов, Понедельник 09 ноября 2020 13:15
Местные выборы: где и когда пройдет второй тур Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Повторное голосование на местных выборах уже назначили в ряде областей. В каких городах будет второй тур выборов, говорится в материале РБК-Украина.

Второй тур местных выборов 15 ноября состоится в Сумах, Одессе, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, Украинке, Херсоне.

Второй тур местных выборов 22 ноября состоится в Днепре, Кривом Роге, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Николаеве, Черкассах.

Отметим, в Киеве объявлены официальные результаты выборов мэра города. Действующий глава горсовета Виталий Кличко победил.

РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 второй тур Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна В Кабмине оценили вероятность полного локдауна в Украине