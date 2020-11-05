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ЦИК признал избранными более 13 тысяч депутатов местных советов

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 16:29
ЦИК признал избранными более 13 тысяч депутатов местных советов Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 12:00 5 ноября, установлены результаты в 13 районных советах (378 депутатов), 116 горсоветах (2 989 депутатов), одном районном в городе совете (38 депутатов), 152 поселковых советах (3 320 депутатов) и 303 сельсоветах (6 598 депутатов).

Также были избраны 687 глав местных советов (148 - городских, 194 - поселковых, 345 - сельских) в 24 регионах Украины.

Повторное голосование назначено в 14 территориальных общинах в 11 регионах Украины.

Всего в Украине на местных выборах должны быть избраны депутаты в 1577 местных советах (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковых и 620 сельских глав.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Отметим, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. Проведение выборов в декабре - является исключением.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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