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Второй тур выборов пройдет до 29 ноября. Декабрь - исключение

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 21:04
Второй тур выборов пройдет до 29 ноября. Декабрь - исключение Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, у избирательной комиссии есть 12 дней, для того, чтобы установить результат местных выборов.

"12 дней от 25 октября - это срок, в который избирательные комиссии установить результат. Это 6 ноября. Как правило, у комиссии есть право еще на один день продлить этот срок - до 7 ноября. Поэтому, считаем максимум три недели. Это выходит последняя дата 29 ноября", - сообщила она.

По ее словам, второй тур должны установить на 15 или 22 ноября.

"Если говорить о декабре, то это исключительная может быть ситуация - судебные обжалования, постановления суда о запрете заключения протокола об итогах в связи с обжалованиями, но это очень-очень, на мой взгляд, маловероятно", - отметила Айвазовская.

В свою очередь генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в комментарии РБК-Украина сообщил, что проведение второго тура местных выборов будет зависеть от того, как долго будут считать голоса избирателей.

"Там, где пойдут судебные иски - там все реально. А судебные иски будут обязательно. Посмотрим по результатам. Но я не исключаю, что могут быть общины, где результаты могут быть на пределе. Это - не отсрочка. Просто ЦИК обязан назначить второй тур выборов после установления результатов", - отметил он.

При этом Кошель отметил, что по отдельным результатам местных выборов могут быть проблемы.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

О том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.

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