ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Местные выборы: явка избирателей составила почти 37%

Новина українською → Киев, Понедельник 26 октября 2020 10:36
Местные выборы: явка избирателей составила почти 37% Фото: голосование (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отметили в ЦИК, 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

Местные выборы: явка избирателей составила почти 37%

Отметим, местные выборы в Украине будут признаны действительными несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно. Низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.

Напомним, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планировали принять участие в выборах, еще 18% к этому склонялись.

В ЦИК рассказали, что окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней. Также могут уточняться цифры по явке избирателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 явка Местные выборы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов в местные советы
Результаты выборов в местные советы
Экзитполы
Экзитполы
Как прошел день выборов
Как прошел день выборов
Главное об опросе Зеленского
Главное об опросе Зеленского
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов