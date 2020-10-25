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В ЦИК рассказали, когда посчитают результаты выборов

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 23:21
В ЦИК рассказали, когда посчитают результаты выборов Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Окончательные результаты местных выборов смогут посчитать за три - пять дней. Также могут уточняться цифры по явке избирателей.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире телеканала "Интер".

"Мы надеемся, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытания результатов выборов, а на отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских голов", - сказал он.

При этом он отметил, что от того, насколько быстро ЦИК сможет подсчитать результаты выборов, зависят примерные сроки проведения вторых туров в ОТГ, в которых кандидат в мэры не набрал больше 50 %.

В то же время, глава ЦИК Олег Диденко во время брифинга сообщил, что нарушения на выборах не носили массового системного характера.

"Они не повлияли существенно на ход голосования. Надеемся в дальнейшем не повлияют на результаты выборов", - сообщил он.

Напомним, по последним данным, явка избирателей на местных выборах составила 36,98%.

Кроме того, явка на нынешних местных выборах в Украине может составить менее 50% избирателей. Глава ОПОРЫ Ольга Айвазовская выражала сомнение, что явка на местных выборах будет высокой.

Добавим, что гражданская сеть ОПОРА сообщала, что явка на местных выборах по состоянию на 20:00 составляет 35,94%. В такое же время на выборах 2015 года явка превышала 46%.

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