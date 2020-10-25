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У ЦВК розповіли, коли порахують результати виборів

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 23:21
У ЦВК розповіли, коли порахують результати виборів Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Остаточні результати місцевих виборів зможуть порахувати за три - п'ять днів. Також можуть уточнюватися цифри щодо явки виборців.

Про це заявив заступник глави Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі телеканалу "Інтер".

"Ми сподіваємося, що протягом трьох-п'яти днів у більшості територіальних громад результати виборів будуть встановлені. Безумовно, буде судове випробування результатів виборів, а на окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів", - сказав він.

При цьому він зазначив, що від того, наскільки швидко ЦВК зможе підрахувати результати виборів, залежать приблизні терміни проведення других турів в ОТО, в яких кандидат у мери не набрав більше ніж 50 %.

Водночас глава ЦВК Олег Діденко під час брифінгу повідомив, що порушення на виборах не носили масового системного характеру.

"Вони не вплинули суттєво на хід голосування. Сподіваємося надалі не вплинуть на результати виборів", - повідомив він.

Нагадаємо, за останніми даними, явка виборців на місцевих виборах склала 36,98%.

Крім того, явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців. Глава ОПОРИ Ольга Айвазовська висловила сумнів, що явка на місцевих виборах буде високою.

Додамо, що громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що явка на місцевих виборах станом на 20:00 становить 35,94%. В такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 46%.

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