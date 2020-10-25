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ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 22:52
ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах Фото: вибори (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Центральній виборчій комісії уточнили явку виборців на місцевих виборах 25 жовтня. Станом на 22:00 за підсумками обробки 98,65% інформації від територіальних виборчих комісій вона становить 36,98%.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК на своїй сторінці у Facebook.

ЦВК уточнила дані щодо явки на місцевих виборах

"Активність виборців на 22:00 - 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації від ТВК про явку виборців", - сказано у повідомленні.

Найвищий показник у Тернопільській області - 44,81%, а найнижчий - 31,67% у Донецькій.

Відзначимо, раніше голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що за результатами обробки 97% інформації від ТВК явка виборців на місцевих виборах 25 жовтня попередньо становить 37%. При цьому станом на 13:00 явка виборців становила 16%.

Як писало РБК-Україна, громадянська мережа ОПОРА повідомляла, що явка на місцевих виборах станом на 16:00 становить 27%. У такий же час на виборах 2015 року явка перевищувала 36%.

Також повідомлялося, що явка на нинішніх місцевих виборах в Україні може скласти менш як 50% виборців. Глава ОПОРИ Ольга Айвазовська висловлювала сумнів, що явка на місцевих виборах буде високою.

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