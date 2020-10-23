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ОПОРА спрогнозувала можливу явку на місцевих виборах

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 жовтня 2020 15:19
ОПОРА спрогнозувала можливу явку на місцевих виборах Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Явка на цьогорічних місцевих виборах в Україні може скласти менше ніж 50% виборців. Явка залежатиме від територіальної громади, де відбуватимуться вибори.

Про це на прес-конференції заявила голова громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає "Укрінформ".

За словами Айвазовської, навряд чи явка на місцевих виборах буде високою. В організації прогнозують, що явка буде близько 40%.

"На регулярних місцевих виборах, які втретє відбуваються в Україні окремо від парламентських (це 2010 рік, 2015-й і 2020-й) явка нижча 50%. На регулярних, без карантину, без коронавірусу та інших обставин. Тому позитивна явка, на нашу думку, буде до 40%. Стверджувати, що вона має перспективу бути вищою навряд чи можна", - зазначила вона.

Місцеві вибори в Україні відбудуться вже у неділю, 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчили про те, що пандемія коронавірусу може знизити явку на місцевих виборів.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися все головне про голосування на місцевих виборах у Києві.

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Новини України Місцеві вибори 2020 Ольга Айвазовська ОПОРА явка избирателей
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