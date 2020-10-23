Місцеві вибори в Києві: головне про голосування в столиці

У неділю, 25 жовтня, українці будуть обирати місцеву владу. Жителі столиці отримають на виборчих дільницях два бюлетені – для виборів мера і Київської міської ради. Детальніше про те, що потрібно знати про вибори в Києві – у матеріалі РБК-Україна.

Хто буде боротися за крісло мера

За посаду міського голови Києва змагатимуться два десятки кандидатів. Серед них – колишні і нинішні нардепи, екс-міністри, депутати міської ради та телеведучі.

Віталій Кличко

Чинний міський голова Києва і за сумісництвом голова Київської міської державної адміністрації. Керує столицею вже дві каденції поспіль, вперше перемігши на виборах у 2014 році. В третій раз йде на вибори від своєї політсили УДАР. Також його як кандидата вирішила підтримати "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Віталій Кличко (РБК-Україна)

Сергій Притула

Телеведучий, актор, сценарист і продюсер балотується в мери від партії "Голос". Відомий за такими проектами, як "Вар'яти Шоу", "Файна Юкрайна" і "Comedy Club UA".

Сергей Притула (РБК-Украина)

Ірина Верещук

Буде боротися за крісло мера Києва від президентської політсили "Слуга народу", за списком якої пройшла в Раду дев'ятого скликання. З 2010 по 2015 рік Верещук була міським головою рідної Рави-Руської у Львівській області. Ставши нардепом, Верещук кілька місяців була представником Кабміну Гончарука в парламенті.

Ірина Верещук (РБК-Україна)

Андрій Пальчевський

Бізнесмен йде в мери Києва від власної політсили "Перемога Пальчевського". Пальчевський – засновник медичної клініки Eurolab, де під час передвиборної кампанії здавав аналізи майбутній президент Володимир Зеленський. У 2010-му був першим заступником глави Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. З 2011 року вів соціально-політичні шоу на кількох українських телеканалах.

Андрій Пальчевський (palchevskyi.win)

Олександр Попов

Екс-глава КМДА, який займав цей пост з 2010 по 2014 рік, балотується в мери від "Опозиційної платформи – За життя". Двічі очолював Міністерство ЖКГ: у Кабміні Януковича в 2007 році, і в уряді Азарова в 2010-му. Був депутатом шостого скликання Верховної ради від Партії Регіонів.

Олександр Попов (facebook.com/popovolexander)

Олексій Кучеренко

Буде брати участь у боротьбі за посаду мера від "Батьківщини". За списком цієї партії Кучеренко зайшов до Ради дев'ятого скликання. З 2007 по 2010 рік працював міністром з питань житлово-комунального господарства у другому уряді Юлії Тимошенко.

Олексій Кучеренко (facebook.com/Kucherenko2020)

Крім того, у виборах на посаду Київського міського голови беруть участь:

Екс-нардеп, лідер "Еко Партії Берези" Борислав Береза.

Юрист, телеведучий Максим Гольдарб.

Бізнесвумен, голова Національної української асоціації житла Діана Гранцева.

Столичний ресторатор і депутат Київради Сергій Гусовський від партії "За майбутнє".

від партії "За майбутнє". Заступник голови партії ВО "Свобода", екс-нардеп Андрій Іллєнко.

Лідер партії "Народовладдя", колишній нардеп – "свободівець" Юрій Левченко.

Колишній мер столиці, лідер партії "Єдність" і депутат Київради Олександр Омельченко.

Інженер і транспортний експерт Віктор Петрук від партії "Громадський рух "ХВИЛЯ".

від партії "Громадський рух "ХВИЛЯ". Бізнесмен, колишній заступник мера Києва, екс-глава Держрезерву Михайло Поживанов від Радикальної партії Ляшка.

від Радикальної партії Ляшка. Лідера партії "Сила і честь", екс-глава СБУ Ігор Смєшко.

Лідер партії "Рідна країна", колишній віце-прем'єр з гуманітарних питань та екс-нардеп Микола Томенко.

Телеведуча програми "Ревізор", блогер Олена Філонова від партії "Разом сила".

від партії "Разом сила". Засновник партії "Екологічна Альтернатива", екс-нардеп, колишній в. о. голови Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Співголова партії "Наш край", народний депутат від мажоритарного округу в Луганській області Сергій Шахов.

Хто йде в Київраду

За місця у столичній міській раді змагатимуться 24 партії. У їх числі:

УДАР на чолі з мером Віталієм Кличком. У першій п'ятірці кандидатів від цієї політсили – відомий футболіст Олександр Шовковський і журналіст Юлія Лимар.

"Слуга народу", яку веде в Київраду громадський діяч і дружина міністра закордонних справ Євгена Кулеба. Також серед кандидатів, які балотуються в депутати від президентської партії – ведучий проекту "Один за всіх" Михайло Присяжнюк, легкоатлетка Олена Говорова та екс-міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Європейська солідарність", список якої на виборах в Київраду очолює лікар, дружина п'ятого президента Марина Порошенко. Серед кандидатів від цієї партії також – нинішній секретар Київради Володимир Прокопів, волонтер і блогер Олександр Погребиський, нардеп минулого скликання Леонід Ємець.

"Голос", яку веде в Київраду колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов. Також від цієї партії за депутатські мандати боротимуться президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош, доброволець-парамедик в ООС Аліна Михайлова і екс-заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський.

"Опозиційна платформа – За життя" на чолі з кандидатом в мери від цієї партії, екс-головою КМДА Олександром Поповим.

"Батьківщина", список якої в Київський міська рада возглавяет кандидат у мери від цієї політсили Олексій Кучеренко. Серед кандидатів, що йдуть від "Батьківщини" – екс-нардеп Олександра Кужель і депутат багатьох скликань у Київраді Алла Шлапак.

Як голосувати на місцевих виборах в Києві

В цьому році місцеві вибори пройдуть за новими правилами, закріпленим у Виборчому кодексі. Мова йде про пропорційну систему з відкритими партійними списками.

Голосуючи за Київраду, виборець повинен вибирати не тільки партію, але й одного з її кандидатів. Всі з них, крім голови списку, закріплені по одному з міських округів. Той кандидат, який одержує більше голосів на окрузі, має більше шансів отримати мандат. Голосуючи за одну з партій, не можна вибирати кандидата від іншої політсили.

У випадку з виборами мера все без змін. Якщо ніхто з кандидатів не отримає 50 або більше відсотків на виборах 25 жовтня, то двоє з них, які отримали найвищий результат, продовжать боротьбу у другому турі.