Местные выборы в Киеве: главное о голосовании в столице

В воскресенье, 25 октября, украинцы будут выбирать местную власть. Жители столицы получат на избирательных участках два бюллетеня – для выборов мэра и Киевского городского совета. Подробнее о том, что нужно знать о выборах в Киеве – в материале РБК-Украина.

Кто будет бороться за кресло мэра

За пост городского головы Киева будут сражаться два десятка кандидатов. Среди них – бывшие и нынешние нардепы, экс-министры, депутаты городского совета и телеведущие.

Виталий Кличко

Действующий городской голова Киева и по совместительству глава Киевской городской государственной администрации. Руководит столицей уже две каденции подряд, впервые победив на выборах в 2014 году. В третий раз идет на выборы от своей политсилы УДАР. Также его как кандидата решила поддержать "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Виталий Кличко (РБК-Украина)

Сергей Притула

Телеведущий, актер, сценарист и продюсер баллотируется в мэры от партии "Голос". Известен по таким проектам, как "Варьяти Шоу", "Файна Юкрайна" и "Comedy ClubUA".

Сергей Притула (РБК-Украина)

Ирина Верещук

Будет бороться за кресло мэра Киева от президентской политсилы "Слуга народа", по списку которой прошла в Раду девятого созыва. С 2010 по 2015 год Верещук была городским головой родной Равы-Русской во Львовской области. Став нардепом, Верещук несколько месяцев была представителем Кабмина Гончарука в парламенте.

Ирина Верещук (РБК-Украина)

Андрей Пальчевский

Бизнесмен идет в мэры Киева от собственной политсилы "Перемога Пальчевского". Пальчевский – основатель медицинской клиники Eurolab, где во время предвыборной кампании сдавал анализы будущий президент Владимир Зеленский. В 2010-м был первым заместителем главы Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. С 2011 года вел социально-политические шоу на нескольких украинских телеканалах.

Андрей Пальчевский (palchevskyi.win)

Александр Попов

Экс-глава КГГА, занимавший этот пост с 2010 по 2014 год, баллотируется в мэры от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Дважды возглавлял Министерство ЖКХ: в Кабмине Януковича в 2007 году, и в правительстве Азарова в 2010-м. Был депутатом шестого созыва Верховной рады от Партии Регионов.

Александр Попов (facebook.com/popovolexander)

Алексей Кучеренко

Будет участвовать в борьбе за пост мэра от "Батькивщины". По списку этой партии Кучеренко зашел в Раду девятого созыва. С 2007 по 2010 год работал министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства во втором правительстве Юлии Тимошенко.

Алексей Кучеренко (facebook.com/Kucherenko2020)

Кроме того, в выборах на должность Киевского городского головы участвуют:

Экс-нардеп, лидер "Эко Партии Березы" Борислав Береза.

Юрист, телеведущий Максим Гольдарб.

Бизнесвумен, глава Национальной украинской ассоциации жилья Диана Гранцева.

Столичный ресторатор и депутат Киевсовета Сергей Гусовский от партии "За майбутнє".

от партии "За майбутнє". Заместитель председателя партии ВО "Свобода", экс-нардеп Андрей Ильенко.

Лидер партии "Народовладдя", бывший нардеп – "свободовец" Юрий Левченко.

Бывший мэр столицы, лидер партии "Еднисть" и депутат Киевсовета Александр Омельченко.

Инженер и транспортный эксперт Виктор Петрук от партии "Общественное движение "ХВИЛЯ".

от партии "Общественное движение "ХВИЛЯ". Бизнесмен, бывший заместитель мэра Киева, экс-глава Госрезерва Михаил Поживанов от Радикальной партии Ляшко.

от Радикальной партии Ляшко. Лидера партии "Сила и честь", экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Лидер партии "Рідна країна", бывший вице-премьер по гуманитарным вопросам и экс-нардеп Николай Томенко.

Телеведущая программы "Ревизор", блогер Елена Филонова от партии "Вместе сила".

от партии "Вместе сила". Основатель партии "Экологическая Альтернатива", экс-нардеп, бывший и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

Сопредседатель партии "Наш край", народный депутат от мажоритарного округа в Луганской области Сергей Шахов.

Кто идет в Киевсовет

За места в столичном городском совете поборются 24 партии. В их числе:

УДАР во главе с мэром Виталием Кличко. В первой пятерке кандидатов от этой политсилы – известный футболист Александр Шовковский и журналист Юлия Лымарь.

"Слуга народа", которую ведет в Киевсовет общественный деятель и супруга министра иностранных дел Евгения Кулеба. Также среди кандидатов, которые баллотируются в депутаты от президентской партии – ведущий проекта "Один за всех" Михаил Присяжнюк, легкоатлетка Елена Говорова и экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Европейская солидарность", список которой на выборах в Киевсовет возглавляет врач, супруга пятого президента Марина Порошенко. Среди кандидатов от этой партии также – нынешний секретарь Киевсовета Владимир Прокопив, волонтер и блогер Александр Погребиский, нардеп прошлого созыва Леонид Емец.

"Голос", которую ведет в Киевсовет бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. Также от этой партии за депутатские мандаты будут бороться президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, доброволец-парамедик в ООС Алина Михайлова и экс-замминистра здравоохранения Александр Линчевский.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" во главе с кандидатом в мэры от этой партии, экс-председателем КГГА Александром Поповым.

"Батькивщина", список которой в Киевский городской совет возглавяет кандидат в мэры от этой политсилы Алексей Кучеренко. Среди кандидатов, идущих от "Батькивщины" – экс-нардеп Александра Кужель и депутат многих созывов в Киевсовете Алла Шлапак.

Как голосовать на местных выборах в Киеве

В этом году местные выборы пройдут по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Голосуя за Киевсовет, избиратель должен выбрать не только партию, но и одного из ее кандидатов. Все из них, кроме главы списка, закреплены по одному из городских округов. Тот кандидат, который получает больше голосов на округе, имеет больше шансов получить мандат. Голосуя за одну из партий, нельзя выбирать кандидата от другой политсилы.

В случае с выборами мэра все без изменений. Если никто из кандидатов не получит 50 или больше процентов на выборах 25 октября, то двое из них, получившие самый высокий результат, продолжат борьбу во втором туре.