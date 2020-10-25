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У Київ приїхали два автобуси з Житомирської області для голосування за гроші, - МВС

Новость на русском → Київ , Неділя 25 жовтня 2020 12:44
У Київ приїхали два автобуси з Житомирської області для голосування за гроші, - МВС Фото з місця подій (facebook.com/zoryan.zoryan)
Автор: Максим Зайченко

Поліція Києва затримала два автобуси, які приїхали з Житомирської області. Там було понад 130 людей, які, імовірно, приїхали в столицю для голосування за гроші.

Про це у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Тільки що співробітники Святошинського управління поліції виявили два автобуси з громадянами, які приїхали для так званого голосування в столицю В транспортних засобах перебувало понад 130 жителів Житомира та Житомирської області", - повідомив він

За словами Шкіряка, зараз усіх їх доставили у поліцейський відділок для опитування слідчими. У поліції встановили, що затримані обіцяли "продати свій голос" за 1000 гривень.

"За попередньою інформацією, ще два місяці тому вони надали свої паспорти особі та отримали завдаток 200 грн для незаконної участі у виборах у столиці за певного кандидата. Після голосування їм було обіцяно ще по 800 грн", - зазначив радник глави МВС.

Зараз з'ясовуються всі обставини, після чого їм дадуть правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що ці вибори є одними з найскладніших в історії України у зв'язку з низкою факторів. Ускладнює процес також те, що вибори проходять в умовах пандемії.

Зазначимо, раніше у Комітеті виборців України розповіли про нові порушення на місцевих виборах.

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